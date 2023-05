BlizzCon: Messe kehrt in diesem Jahr zurück – Termin enthüllt

In diesem Jahr soll wieder eine BlizzCon vor Ort stattfinden. Fans können sich am 3. und 4. November im Anaheim Convention Centre in Kalifornien einfinden. Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Blizzard hat angekündigt, dass die BlizzCon 2023 am 3. und 4. November stattfinden wird. Es ist das erste Event des Publishers seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie, bei dem wieder Besucher vor Ort sein können.

In diesem Jahr wird die BlizzCon im Anaheim Convention Centre in Kalifornien veranstaltet. Es ist derselbe Ort, an dem auch die Messe im Jahr 2019 abgehalten wurde. Damals wurde „Diablo 4“ angekündigt, das in wenigen Wochen den Markt erobert. Letztendlich bleibt zu hoffen, dass auch in diesem Jahr die eine oder andere Vorstellung eines neuen Spiels erfolgen kann.

Momentan hält sich Blizzard noch bedeckt, was Spieler im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung erwarten können. Doch mehr Informationen sollen im kommenden Monat mitgeteilt werden.

„Unsere Spieler sind der Kern dessen, was die BlizzCon so großartig macht – ein Ort, an dem Spiele die gemeinsame Basis für Verbindungen und Freundschaften sind“, so Blizzard in der Bestätigung des Events.

Dabei sei es unerheblich, ob Spieler vor Ort sind, um sich mit Freunden zu treffen, die sie sonst nur online sehen, oder um zu erfahren, was als Nächstes für unsere Universen geplant ist. „Die BlizzCon wird für euch veranstaltet. Es ist die Community, die dieses Event immer so besonders gemacht hat. Und wir können es kaum erwarten, euch alle wiederzusehen“, so Blizzard abschließend.

BlizzCon zuletzt nur digital

Im Mai 2020 musste Blizzard die Pläne für das damalige Event absagen, da aufgrund der COVID-19-Pandemie keine Großveranstaltungen dieser Art mehr zugelassen waren. Das Unternehmen erklärte damals, dass man über die Möglichkeit diskutiere, stattdessen im Jahr 2021 ein digitales Event abzuhalten. Dieses Event mit dem Namen BlizzConline fand im Februar 2021 statt.

Anfang 2022 folgte die Hoffnung, dass ein hybrides Event veranstaltet werden kann, das die Formel der BlizzConline mit „kleineren persönlichen Treffen“ mischen sollte. Aber auch dieses Event wurde abgesagt.

Zunächst steht der Launch des anfangs erwähnten Spiels bevor: „Diablo 4“ wird voraussichtlich am 6. Juni 2023 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.

