PlayStation Showcase: Diese 2 Spiele werden laut Jeff Grubb nicht vorgestellt

Der Industrie-Insider Jeff Grubb ging in der neuesten Folge seines Video-Podcasts auf die Pläne von Sony PlayStation ein. Dabei nannte er zwei Spiele, die auf dem PlayStation Showcase NICHT vorgestellt werden sollen.

Nächsten Mittwoch veranstaltet Sony Interactive Entertainment den großen PlayStation-Showcase. Wirklich überraschend war die Ankündigung jedoch nicht, da Jeff Grubb vorher den entscheidenen Hinweis gab. So hat der Branchen-Insider Anfang Mai berichtet: Das Event findet Ende Mai statt.

Seine Behauptung war also richtig. Jetzt sprach Grubb in der neuesten Folge über die Spiele, die auf dem Showcase angeblich nicht gezeigt werden.

Kein Ghost of Tsushima, kein Dragon Age

Behält er ein weiteres Mal Recht, müssen die Fans auf den Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ verzichten. Und auch „Dragon Age: Dreadwolf“ soll nicht zu sehen sein.

Beide Spiele wären passende Kandidaten für den Showcase gewesen. Offenbar sind Sucker Punch und BioWare noch nicht bereit, ihr Projekt anzukündigen beziehungsweise mehr zu zeigen.

Der Release des Samurai-Abenteuers ist nämlich schon fast drei Jahre her, während der „Dragon Age“-Ableger vor über vier Jahren angeteasert wurde. Der letzte Quartalsbericht von EA deutete zudem an: Nicht vor April 2024 wird das neue „Dragon Age“ herauskommen.

Ein „Ghost of Tsushima 2“ ist bislang noch nicht in Aussicht. Jedoch ließ eine Stellenanzeige vermuten, dass ein Nachfolger schon in Entwicklung ist. Das Entwicklerstudio Sucker Punch nannte unter anderem Nahkampf- und Stealth-Elemente. Auch von einer offenen Spielwelt war die Rede, weshalb eine Fortsetzung sehr wahrscheinlich ist.

Welche Spiele letztendlich vorgestellt werden, erfahrt ihr am 24. Mai ab 22 Uhr nach deutscher Zeit. Über eine Stunde lang soll die Veranstaltung gehen. Nicht nur First-Party, sondern auch Third-Party Spiele verspricht Sony – genau wie PS VR2-Titel.

