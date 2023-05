PS5-Headset: Noch zu früh, um Popularität von PSVR2 zu beurteilen

Sony brachte im vergangenen Februar das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 auf den Markt. Während der Verkauf in vielen Regionen zunächst exklusiv über PlayStation Direct erfolgte, sind seit einigen Tagen auch andere Händler in der Lage, die Hardware an die Frau oder den Mann zu bringen.

Unklar ist, wie oft sich das rund 600 Euro teure VR-System bisher verkauft hat. Im letzten Geschäftsbericht verzichtete Sony auf die Nennung einer Absatzzahl, was vermuten lässt, dass noch kein signifikanter Meilenstein angekündigt werden kann. Ergänzend betonte der PlayStation-Chef Jim Ryan in einem Gespräch mit der Famitsu, dass es noch zu früh sei, um den Erfolg von PSVR2 einschätzen zu können.

„Es ist wahrscheinlich noch etwas früh, um die Popularität von PSVR2 zu beurteilen, da es gerade erst auf den Markt gekommen ist. Aber wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen von Benutzern und Medien“, so Ryan.

Der PlayStation-Chef verwies im weiteren Verlauf darauf, dass 40 Titel zum Start des Virtual Reality-Headsets veröffentlicht wurden. Und noch mehr werden folgen, sodass Spieler lange Freude an ihrer Investition haben können, so das Versprechen.

„Mit so vielen weiteren Titeln, die im Jahr 2023 und darüber hinaus erscheinen werden, werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass diejenigen, die PSVR2 kaufen, lange Freude daran haben und dass wir auch weiterhin profitabel bleiben können“, so Ryan weiter.

Alle Arten von Funktionen verbessert

Auch wenn PlayStation VR2 von zahlreichen Spielen unterstützt wird, mangelt es noch an AAA-Blockbustern. Was sich genau in Arbeit befindet, wollte Ryan nicht verraten. Stattdessen verwies er darauf, dass sich Spiele in der Produktion befinden, die sich die Vorteile des PS5-Headsets optimal zunutze machen.

„PSVR2 hat im Vergleich zu PSVR alle Arten von Funktionen verbessert und die Leistung und Funktionen wurden erheblich verbessert. Ich freue mich sehr, dass es von vielen Spielefans geliebt wird. Entwickler entwickeln auch Titel, die die von uns entwickelten Funktionen von PSVR2 optimal nutzen“, heißt es dazu.

Auf die Frage, welche PSVR2-Spiele Ryan selbst favorisiert, entgegnete er, viele Lieblingsspiele zu haben. Besonders hervorgehoben wurde allerdings das Rhythmus-Actionspiel „Beat Sabre“, das in absehbarer Zeit für PSVR2 erscheinen soll.

Gekauft werden kann PlayStation VR2 unter anderem bei Amazon* und Media Markt*. Von inoffiziellen Preissenkungen ist bislang noch nichts zu sehen.

