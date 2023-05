Diablo 4: So funktioniert die Level-Skalierung im Spiel

Die Gegner in „Diablo 4“ werden sich an das Level der Nutzer anpassen. Laut den Entwicklern soll sich dadurch kein Teil des Spiels jemals völlig bedeutungslos anfühlen.

Wer die Kampagne in „Diablo 4“ mit seinem ersten Charakter beendet hat, kann die Story des Spiels mit seinem nächsten Helden einfach überspringen. Bei der übersprungenen Kampagne soll sich die Welt dann anfühlen, als sei sie auf den Charakter zugeschnitten, erklärte der Associate Game Director von „Diablo 4“, Joe Piepiora, kürzlich in einem Interview mit den Kollegen von Eurogamer.

Die Spieler sollen sich in dieser Situation sogar aussuchen können, wo sie mit ihrem Abenteuer in der Welt von Sanktuario beginnen wollen. Die Spielwelt wird sich an das eigene Level anpassen – nur die Strongholds nicht.

Die Welt von Sanktuario passt sich an die Spieler an

Sobald die Spieler die Kampagne von „Diablo 4“ beendet haben, können sie sich einen neuen Charakter erstellen, der die Geschichte überspringen kann. In diesem Fall wird die neue Spielfigur mit Level 1 in Kyovashad im Gebiet Zersplitterte Gipfel abgesetzt. Allerdings können sich die Nutzer selbst aussuchen, in welcher Zone ihr Abenteuer beginnen soll. „Wenn man in dieser Welt spielt, kann man in dem Gebiet Zersplitterte Gipfel spielen, man kann in Scosglen spielen, man kann in die Sümpfe von Hawezar reisen“, so der Associate Game Director Joe Piepiora. „Wenn man in einer übersprungenen Kampagnenversion spielt, wird die Welt komplett auf einen zugeschnitten sein.“

Eine Ausnahme wird es dabei jedoch geben, denn Strongholds, eine Art in sich geschlossener Dungeon, haben eine festgelegte Mindeststufe und werden immer einige Level über dem eigenen angesiedelt sein. Allerdings werden die Spieler selbst entscheiden können, wann sie diese Herausforderungen angehen und die in den Dungeons verborgenen Belohnungen abstauben wollen.

„Wir wollen nicht, dass sich ein Teil des Spiels jemals völlig bedeutungslos anfühlt und es keinen Grund gibt, an diesen Ort zurückzukehren“, so Joe Piepiora. Die Skalierung ist auch im Koop-Modus aktiv. „Diablo 4“ skaliert dabei für jeden Spieler individuell, so dass etwa auch Spieler mit Level 1 und Level 30 miteinander auf Monsterjagd gehen können.

Quelle: Eurogamer

