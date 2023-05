Assassin’s Creed Mirage: Leak bezüglich Spielzeit, Map-Größe und mehr

Der französische YouTuber j0nathan beschäftigt sich in einem 20-minütigen Video mit Leaks zu „Assassin’s Creed: Mirage“. Unter anderem nannte er den 12. Oktober 2023 als angeblichen Veröffentlichungstermin. Doch auch zum Spiel an sich nannte er interessante Details.

So soll es etwa 15 Stunden dauern, bis ihr die Hauptgeschichte abgeschlossen habt. Schon zur Ankündigung war bekannt, dass es sich um ein lineares Abenteuer handelt – und kein 100-Stunden RPG wie zuletzt „Valhalla“. Daher würde die genannte Spielzeit sicherlich gut hinkommen.

Auch die Größe der Spielwelt wird genannt: Ungefähr so groß wie Paris in „Unity“ und London in „Syndicate“ soll Bagdad ausfallen. Anfang des Jahres versprachen die Entwickler zumindest schon mal reichhaltige, detaillierte Umgebungen.

Wie in anderen Ubisoft-Spielen sind auf der Karte verschiedene Ziele markiert, die jeweils eine eigene Region bilden. Gemeinsam bilden sie die Handlung des Action-Adventures. Sammelt Informationen und schaltet die Zielpersonen aus, um die Stadt vor ihnen zu befreien.

Stealth-Element deutlich zu spüren

Von Anfang an war bekannt, dass Stealth eine wichtige Rolle spielt. Der Schwerpunkt soll deutlich zu spüren sein: Basim soll vorerst „sehr schwach“ sein und muss daher auf Taktik sowie Gadgets zurückgreifen.

Außerdem soll ein Reputationssystem enthalten sein, das aus vier Stufen besteht. Wird der Spieler berüchtigt, erschweren sich die Umstände. Sollte er an Berühmtheit erlangen, schaltet er wiederum mehr Ausrüstung frei.

Wie einst in „Assassin’s Creed 2“ sollen Fraktionen auftreten. Basim kann sie wohl für verschiedene Absichten anheuern.

Anspielungen auf die heutige Zeit gibt es laut dem YouTuber keine, dafür aber eine Verbindung zu den Isu. Sie verknüpfen vermutlich einige Handlungselemente miteinander.

Weitere Meldungen zu „Assassin’s Creed Mirage“:

Wie bei anderen Leaks dieser Art solltet ihr die aufgezählten Informationen skeptisch betrachten. Offiziell bestätigt ist davon nichts.

