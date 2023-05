Final Fantasy: Producer Yoshida möchte Abstand von nummerierten Nachfolgern nehmen

Auch wenn die Hauptableger der „Final Fantasy“-Reihe chronologisch nummeriert werden, bieten sie in sich geschlossene Geschichten und können auch von Neulingen in der Serie problemlos gespielt werden.

Trotz allem ist Naoki Yoshida, der ausführende Produzent hinter „Final Fantasy XVI“ und „Final Fantasy XVI“, mit diesem Konzept nicht ganz zufrieden. Stattdessen befürchtet Yoshida laut eigenen Angaben, dass die nummerierten Ableger unter neuen Spielerinnen und Spielern Verwirrung stiften könnten, die im schlimmsten Fall dazu führt, dass Abstand von einem Kauf genommen wird.

„Viele Spieler werden kommen und es wie ein Comic betrachten, bei dem man von Anfang an lesen muss, um zu wissen, was jetzt los ist“, so Yoshida. „Es ist für das Marketing wirklich schwierig, da wir darauf eingehen und sagen müssen, dass es okay ist. Dass man den Rest nicht gespielt haben muss.“

Yoshidas Bedenken werden intern diskutiert

Weiter führte Yoshida aus, dass er der Führungsetage von Square Enix seine Bedanken mitgeteilt und für Diskussionen über neue Konzepte gesorgt hat. „Das ist tatsächlich etwas, worüber ich mit den Vorgesetzten gesprochen habe“, ergänzte Yoshida. „Möglicherweise ist es an der Zeit, die Zahlen aus dem Titel zu entfernen.“

Als Beispiel nannte Yoshida „Final Fantasy XIV“, bei dem sich ein Neuling fragen könnte, warum er das Online-Rollenspiel spielen sollte, wenn schon bald „Final Fantasy XVI“ erscheint.

Yoshida: „Warum nennen wir es nicht einfach Final Fantasy Online? Verzichten wir einfach auf die Nummer. Dann ist es leichter zu verstehen. Ob Final Fantasy XVII oder Final Fantasy XVIII eine Zahl haben werden oder nicht – das hängt davon ab, wer das Spiel entwickeln muss und wer für das Branding verantwortlich ist. Das ist also ihr Problem, nicht unseres!“

„Final Fantasy XVI“, der nächste große Ableger der Kultserie, erscheint am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5.

