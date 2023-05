Harry Potter Quidditch Champions: Erster Leak zum Gameplay aufgetaucht

Der Leak zu „Harry Potter: Quidditch Champions“ zeigt das Fliegen und die Charaktererstellung, ist aber mittlerweile aus dem Netz entfernt worden. Wir berichten euch, was es im Videomaterial zu sehen gab.

Seit der Ankündigung von „Harry Potter: Quidditch Champions“ ist es relativ still um das Spiel geworden. Da sich der Titel schon mehrere Jahre in der Entwicklung befindet, hätten Fans bei der Ankündigung zumindest mit etwas Video- oder Bildmaterial zum Gameplay rechnen können. Doch Warner Bros. entschied sich bislang nur für einen Ankündigungstrailer.

Nur weniger Spieler und Spielerinnen haben aktuell die Chance, „Harry Potter: Quidditch Champions“ in einer Closed Beta zu testen. Ein Tester hat nun Gameplaymaterial zum Spiel geleakt, das mittlerweile wieder aus dem Netz entfernt wurde. Doch wir verraten euch, was es in den Video zu sehen gab.

Harry Potter taucht in Quidditch Champions auf

Die Reddit-Videos zeigten Szenen zur Charaktererstellung, dem Fliegen und den Flugübungen. Bei der Charaktererstellung können Fans zwischen mehreren vorgefertigten Gesichtern wählen, darunter auch das Gesicht von Harry Potter. Weiterhin können folgende Dinge individualisiert werden:

der Besen

der Schweif hinter dem Besen beim Fliegen

der Jubel beim Schießen eines Tors

der Jubel beim Sieg

Es scheint, als ob zu Beginn alle Optionen freigeschaltet sind. Doch möglicherweise handelt es sich dabei euch nur um eine Ausnahme, die nur für den geschlossenen Beta-Test gilt.

Im weiteren Video waren außerdem die unterschiedlichen Quidditch-Rollen zu sehen, zwischen denen die Charaktere jederzeit wechseln können. Zu den Rollen zählen die Jäger, die versuchen, den Quaffel durch eines der gegnerischen Torringe zu werfen. Der Hüter will das verhindern und bewacht die drei Tore.

Hinzu kommen zwei Treiber, die versuchen, mit Schlägern die Klatscher auf die Gegner zu schleudern. In einem der Videos war zu sehen, wie die Treiber den Klatscher beschwören und sie danach auf die Gegner feuern. Der Sucher ist alleine unterwegs und versucht, den goldenen Schnatz zu fangen.

Viele Fans haben ursprünglich geglaubt, dass der Besensport als kostenpflichtige Erweiterung für „Hogwarts Legacy“ angekündigt wird. Im Spiel fällt die Quidditch-Meisterschaft aus, da es im vorherigen Jahr einen Unfall gab. Und so wie es scheint, bleibt es wohl bei diesem Ausfall.

Es ist unbekannt, wann „Harry Potter: Quidditch Champions“ erscheinen wird. Möglicherweise wird der Launch je nach Feedback aus der Closed Beta-Phase festgesetzt.

