PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche in der Übersicht

Diese Woche finden erneut mehrere frische PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele ihren Weg in den deutschen Handel. Um welche Titel es sich hierbei genau handelt, verraten wir euch natürlich in unserer Übersicht.

Nachdem letzte Woche noch verhältnismäßig wenige Neuveröffentlichungen für PS4 und PS5 erschienen sind, steigt die Anzahl nun wieder deutlich an. In den kommenden Tagen finden insgesamt 21 neue Games sowie zwei Story-DLCs ihren Weg in den hiesigen Handel. Auf welche Spiele ihr euch dabei genau freuen dürft, erfahrt ihr wie immer in unserer Wochenübersicht.

CONVERGENCE: A League of Legends Story (PS4, PS5)

Release: 23. Mai 2023

Ekko verfügt über die besondere Kraft, die Zeit zurückdrehen zu können. Das eher unbeschwerte Leben mit seinen Freunden in ihrer Heimat Zhaun droht jedoch schon bald aus den Fugen zu geraten, denn eine große Gefahr bahnt sich an und diverse Geheimnisse kommen ans Licht. Unser junger Held kann fortan niemandem mehr vertrauen – nicht einmal sich selbst.

Spielerisch erwartet euch mit „CONVERGENCE: A League of Legends Story“ ein klassischer 2D-Plattformer im Stile großer Genre-Klassiker wie „Prince of Persia“. Glücklicherweise ist Ekko ziemlich geschickt, sowohl bei der akrobatischen Erkundung der Umgebungen als auch während der Kämpfe. Zudem dürft ihr natürlich seine Fähigkeiten im Laufe des Abenteuers verbessern, was auch bitter nötig ist, denn allerlei Gegner sind hinter unserem Protagonisten her.

Miasma Chronicles (PS5)

Release: 23. Mai 2023

In einer nicht allzu fernen Zukunft werden die USA von einer mysteriösen Macht, die nur als „Miasma“ bezeichnet wird, heimgesucht. In dieser unwirtlichen Welt lebt Elvis, der immer von einem Roboter-Bruder begleitet wird. Zudem besitzt er einen Handschuh, mit dem er das Miasma kontrollieren kann. Das ungleiche Bruderduo begibt sich auf eine große Reise, um Antworten auf wichtige Fragen zu finden, die womöglich das Schicksal der Menschheit verändern könnten.

Mit „Miasma Chronicles“ erwartet euch ein Taktik-Rollenspiel, in dem die Kämpfe noch klassisch rundenbasiert ausgefochten werden. Um diese zu eurem Vorteil entscheiden zu können, müsst ihr nicht nur strategisch klug vorgehen, sondern auch Elvis‘ Fähigkeiten sowie Waffen kontinuierlich ausbauen. Darüber hinaus sollen euch ebenfalls die weitläufige Spielwelt und vor allem die spannende Geschichte in ihren Bann ziehen.

Star Trek: Resurgence (PS4, PS5)

Release: 23. Mai 2023

Der Weltraum, unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer von Jara Rydek und Carter Diaz, die einem finsteren Geheimnis auf die Spur kommen. In dieses sind zwei Alienrassen verwickelt, die an der Schwelle eines Krieges stehen. Auf ihrem Weg, den drohenden Konflikt noch abzuwenden, treffen Jara und Carter sowohl auf den einen oder anderen alten Bekannten des Sci-Fi-Klassikers, als auch auf einige neue Gesichter.

„Star Trek: Resurgence“ erzählt eine Originalgeschichte im bekannten Science-Fiction-Universum, die zeitlich nach dem Ende der TV-Serie „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ angesiedelt ist. Den Verlauf der Story könnt ihr mit euren Dialogantworten selbst beeinflussen. Entwickelt wird das Adventure-Game übrigens von Dramatic Labs, das von einigen alten Telltale-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen gegründet wurde. Mit Spielen dieser Art kennt sich das Team somit bestens aus.

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4, PS5)

Release: 23. Mai 2023

Ihr seid ein kampferprobter Space Marine und müsst euren Wert für das Imperium einmal mehr auf dem Schlachtfeld beweisen. Deshalb nehmt ihr eine weitere gefährliche Mission an, die euch quer durch die Galaxis führen soll. Unterwegs trefft ihr unter anderem auf Chaos Space Marines sowie Dämonen. Immer dabei ist, wie der Titel bereits vermuten lässt, selbstverständlich eure zuverlässige Boltgun.

„Warhammer 40,000: Boltgun“ orientiert sich deutlich an absoluten Klassikern des Genres wie „DOOM“. Hier bekommt ihr also einen astreinen Retro-Shooter spendiert. Ihr entfesselt die Zerstörungskraft eures Kriegers und rennt durch riesige Level, um eure Feinde zu vernichten.

Der Herr der Ringe: Gollum (PS4, PS5)

Release: 25. Mai 2023

Um das, was einst ihm gehörte, zurückzuholen, hat er zahllosen Gefahren getrotzt: Gollum. In dieser neuen Geschichte, die parallel zu den Ereignissen von „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ spielt und sich eng an J. R. R. Tolkiens Werk orientiert, erfahren wir, was der titelgebende Charakter alles wirklich erlebt hat. Vor euch liegt eine wahrlich außergewöhnliche Reise durch die Welt von Mittelerde. Den Verlauf der Story dürft ihr übrigens beeinflussen.

Im Action-Adventure „Der Herr der Ringe: Gollum“, das vom deutschen Entwicklerstudio Daedalic Entertainment“ stammt, übernehmt ihr natürlich die Kontrolle über den titelgebenden Charakter, der eine wichtige Rolle in der Buchvorlage und deren Filmadaptionen spielte. Da Gollum kein mächtiger Krieger ist, muss er auf seine Instinkte vertrauen, um Gegner hinterrücks auszuschalten oder diese komplett zu umgehen.

One Piece Odyssey – Reunion of Memories (PS4, PS5)

Release: 25. Mai 2023

Nachdem sie glaubten, ihr Abenteuer auf der legendären Insel Waford sei vorbei, wollten Ruffy und seine Freunde eine große Party feiern. Während ihrer Feier bemerken die Strohhüte jedoch eine mysteriöse, schwarz gekleidete Figur, die wie ihre Freundin Lim aussieht. Dieses Mädchen scheint ähnliche Kräfte wie Lim zu besitzen und saugt unsere Piratenbande durch seltsame schwarze Würfel zurück in die Welt der Erinnerungen – doch diesmal ist vieles anders.

Bei „One Piece Odyssey – Reunion of Memories“ handelt es sich um einen Story-DLC zum JRPG, in dem Ruffy & Co. einige besondere Erlebnisse noch einmal in einer abgewandelten Form durchmachen müssen. Neben einer neuen Handlung sind ebenfalls neue Gameplay-Mechaniken an Bord, genauer „Limited Order“-Kämpfe, die sich speziell an erfahrene Spieler und Spielerinnen richten, und die „Kapitänsauswahl“, die den Handlungsverlauf und die Gegnertypen beeinflusst.

Forspoken – In Tanta We Trust (PS5)

Release: 26. Mai 2023

25 Jahre vor Freys Abenteuer in Athia ereignete sich ein gewaltiger Kampf, der letztendlich beinahe zum Untergang des Landes führen und die Tantas in den Wahnsinn treiben sollte. Nun sucht unsere Heldin gemeinsam mit Tanta Cinta nach Antworten auf die damaligen Ereignisse und einem Weg, den Bruch endgültig loszuwerden. Werden sie mit vereinten Kräften Athia und sich selbst retten können?

Der Story-DLC „Forspoken – In Tanta We Trust“ fungiert gewissermaßen als Vorgeschichte zum PlayStation 5-exklusiven Action-RPG aus dem Hause Square Enix und soll einige offene Fragen beantworten. Um ihre neue Mission zu erfüllen, kann Frey glücklicherweise auf einige frische Fähigkeiten vertrauen, die es ihr und natürlich auch euch erlauben, weitere vernichtende Kombos auf dem Bildschirm zu entfesseln.

Weitere Neuerscheinungen der Woche:

Aeterna Noctis: Pit of the Damned (Release: 22. Mai 2023)

After Us (Release: 23. Mai 2023)

Glitch Busters: Stuck On You (Release: 23. Mai 2023)

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook (Release: 23. Mai 2023)

Wobbledogs (Release: 23. Mai 2023)

Hello Neighbor: Search and Rescue (Release: 24. Mai 2023)

Torinto (Release: 24. Mai 2023)

Bat Boy (Release: 25. Mai 2023)

Batsugun Saturn Tribute Boosted (Release: 25. Mai 2023)

Kizuna AI: Touch the Beat! (Release: 25. Mai 2023)

Nock (Release: 25. Mai 2023)

Protodroid DeLTA (Release: 25. Mai 2023)

Railway Empire 2 (Release: 25. Mai 2023)

Chronicles of 2 Heroes: Amaterasu’s Wrath (Release: 26. Mai 2023)

Dice Legacy (Release: 26. Mai 2023)

Pirates Pinball (Release: 26. Mai 2023)

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

Weitere Meldungen zu PS4 & PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren