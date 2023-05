Diablo 4: Story-Launch-Trailer zelebriert die Rückkehr der Dämonenmutter Lilith

Zur Einstimmung auf den nahenden Release von „Diablo 4“ stellten die Entwickler von Blizzard Entertainment vor wenigen Tagen den ersten Launch-Trailer bereit, der sich auf das Gameplay des Action-Rollenspiels konzentrierte.

Ab sofort steht auch der offizielle Story-Launch-Trailer zur Ansicht bereit, in dem auf die Handlung und die Geschehnisse in der Welt von „Diablo 4“ eingegangen wird. In den Mittelpunkt rückt dabei Mephistos Tochter und Dämonenmutter Lilith, die 30 Jahre nach den Geschehnissen von „Diablo 3: Reaper of Souls“ zurückkehrt und für Angst und Schrecken in der Welt der Menschen sorgt.

Nach einer langen Verbannung ins Exil wird Lilith von einem düsteren Kult beschworen und stürzt sich in den immer währenden Krieg zwischen den Kräften des Lichts und der Dunkelheit.

Entwickler versprechen eine langfristige Unterstützung

Wie in den vergangenen Wochen mehrfach versprochen wurde, wird es sich bei „Diablo 4“ um ein Action-Rollenspiel handeln, das euch über einen langen Zeitraum beschäftigen wird. Neben der klassischen Kampagne, die wahlweise alleine oder kooperativ mit anderen Spielerinnen und Spielern bestritten werden kann, wartet ein umfangreiches Endgame mit Features wie täglichen Kopfgeldern, besonders schweren Dungeons oder PvP-Arenen.

Darüber hinaus kündigten die Entwickler von Blizzard Entertainment an, das Endgame von „Diablo 4“ langfristig mit neuen Story-Inhalten zu unterstützen, die genau wie die Battle-Pässe und Seasons einmal pro Quartal erscheinen. Trotz der Unterstützung mit neuen Inhalten wird es sich bei „Diablo 4“ laut Blizzard Entertainment nicht um einen Titel handeln, der darauf ausgelegt ist, „ewig gespielt zu werden“.

„Diablo 4“ erreichte kürzlich den Gold-Status und wird somit wie geplant ab dem 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Auf allen Systemen werden bereits zum Launch sowohl ein plattformübergreifender Multiplayer als auch die Cross-Progression unterstützt.

Mit der Cross-Progression ist es möglich, eure Inhalte und Fortschritte auf allen Plattformen abzurufen, für die ihr „Diablo 4“ euer Eigen nennt.

