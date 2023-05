Final Fantasy XVI: Yoshidas MMO-Vergangenheit erschwerte das Marketing

Mit Naoki Yoshida fungierte einer der bekanntesten kreativen Köpfe von Square Enix als Produzent von "Final Fantasy XVI". Wie in einem Interview verraten wurde, bereitete die MMO-Vergangenheit von Yoshida dem PR-Team zeitweise Kopfzerbrechen.

Am gestrigen Montag fiel nicht nur das Preview-Embargo zu „Final Fantasy XVI“, was auch uns in die Lage versetzte, euch unsere Eindrücke aus einer Vorschau-Demo des Rollenspiels zu schildern.

Darüber hinaus hatten die internationalen Magazine die Möglichkeit, Interviews mit dem verantwortlichen Produzenten Naoki Yoshida und weiteren kreativen Köpfen von Square Enix zu veröffentlichen. Wie Location-Lead Michael-Christopher Koji Fox im Interview mit The Gamer verriet, sorgte die Ankündigung, dass Yoshida als Produzent von „Final Fantasy XVI“ fungieren wird, immer wieder für Verwirrung.

Diese ist laut dem Location-Lead auf die Tatsache zurückzuführen, dass Yoshida in der Vergangenheit vor allem mit der erfolgreichen Überarbeitung des Online-Rollenspiels „Final Fantasy XIV“ und seinem Mitwirken an „Dragon Quest X“, einem weiteren MMO von Square Enix, auf sich aufmerksam machte.

Nutzer rechneten mit einem weiteren MMO

Michael-Christopher Koji Fox führte aus: „Das größte Hindernis für das Voranbringen des Spiels ist die Promotion. Da Final Fantasy XIV bereits existiert und jeder darauf fokussiert ist, das Spiel zu bewerben, versuchen alle, es mit Final Fantasy XIV in Verbindung zu bringen. Die Leute haben dieses starke Bild von Yoshida als dem Kerl hinter Final Fantasy XIV.“

Yoshida ergänzte: „Als die Leute zum ersten Mal erfuhren, dass ich [Final Fantasy] XIV mache, sagten viele: ‚Wenn Yoshi-P es macht, wird es sicher ein MMO sein.‘ Das hat mich ein wenig besorgt. Ich bin nicht nur jemand, der MMOs entwickelt hat. Vor Final Fantasy XIV habe ich viele Singleplayer-Spiele gemacht.“

Vor seiner Zeit mit „Final Fantasy XIV“ arbeitete Naoki Yoshida für Square Enix unter anderem an diversen Einzelspieler-Ablegern der „Dragon Quest“-Reihe.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5.

