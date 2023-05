Harvest Moon – The Winds of Anthos: Termin und Limited Edition angekündigt

Harvest Moon - The Winds of Anthos:

Die Life Sim "Harvest Moon: The Wind of Anthos" hat einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Darüber hinaus wurde eine Limited Edition vorgestellt.

Anfang des vergangenen Monats hatte Natsume bereits bestätigt, dass die Veröffentlichung der Life Sim „Harvest Moon: The Winds of Anthos“ im kommenden Sommer erfolgen wird. Nun haben die Verantwortlichen auch den konkreten Erscheinungstermin mitgeteilt.

Bringt Anthos wieder zusammen!

Demnach wird „Harvest Moon: The Winds of Anthos“ am 26. September 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheinen. Neben der Standard Edition wird über NIS America auch eine Limited Edition zum Preis von 84.99 Euro auf den Markt kommen.

Diese umfasst neben dem eigentlichen Spiel auch den Soundtrack, eine „Sleepytime Cow“-Plüschfigur zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe, ein Tier-Reversanstecker-Set und eine Sammlerbox. Die Vorbestellung ist bereits möglich.

In „Harvest Moon: The Winds of Anthos“ wird eine friedliche sowie harmonische Spielwelt geboten, die von der Erntegöttin sowie den Erntegeistern beschützt wird. Sie bewahren die Bewohner vor Stürmen, Erdbeben und ähnlichen Naturkatastrophen.

Allerdings brach eines Tages ein Vulkan aus, der das Leben auf Anthos bedrohte, weshalb die Erntegöttin und die Erntegeister all ihre Kräfte aufwenden mussten, um die Menschen und Tiere zu schützen. Doch führte dies dazu, dass die unterschiedlichen Dörfer voneinander abgeschnitten wurden, sodass einige Unglückliche nicht mehr nach Hause zurückkehren können und sich ein neues Leben aufbauen müssen.

Zehn Jahre später entdeckt ihr eine Flaschenpost der Erntegöttin, die euch um Hilfe bittet. Belebt die Göttin und die Geister wieder sowie verbindet die Dörfer des Landes miteinander! Dementsprechend erntet ihr auf der ganzen Welt und erweitert euere Expando-Farm, die ihr überall leicht einsetzen könnt.

