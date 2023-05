Testament – Order of High Human: First-Person-RPG mit Trailer und ersten Details angekündigt

Der Entwickler Fairyship Games hat ein neues PC- und Konsolenspiel namens "Testament: The Order of High Human" angekündigt. Es ist ein First-Person-Action-Adventure/RPG, das in einer postapokalyptischen Fantasiewelt spielt.

Der amerikanische Entwickler Fairyship Games hat ein neues Action-RPG für PC und Konsolen angekündigt. Es hört auf den Namen „Testament: The Order of High Human“ und versteht sich als ein First-Person-RPG mit Elementen von Metroidvania-Titeln.

Während der Veröffentlichungstermin bisher nicht genannt wurde, steht fest, dass der Titel für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Spielt den unsterblichen Königs der Hochmenschen

Die Handlung von „Testament: Order of High Human“ dreht sich um das Streben des Protagonisten nach Rache, nachdem er von seinem Bruder Arva verraten wurde. Spieler schlüpfen dabei in die Rolle des unsterblichen Königs der Hochmenschen und reisen durch die Welt, um gegen die Anhänger eines verrückten Diktators zu kämpfen.

„Auf einer Reise durch die Länder einer uralten Zivilisation, in der du dich mit geistesgestörten Anhängern eines verrückten Diktators konfrontiert siehst, gegen die Anbeter eines Blutgottes kämpfst und noch viele andere Gefahren überstehst, musst du deine verlorene Macht zurückgewinnen und dich deinem Bruder Arva stellen“, so die Macher.

„Testament: Order of High Human“ setzt auf eine neue Form des Schwertkampfes in der Ego-Perspektive mit allerlei Kombos, wobei die Spieler auch auf „verschiedene magische Zaubersprüche zugreifen können, um ihre Feinde zu fangen, zu lähmen und zu verbrennen“.

Neben den Kämpfen wird in „Testament: The Order of High Human“ ebenfalls die Erkundung und das Lösen von Rätseln viel Raum einnehmen. Weitere Details zum Spiel sind auf Steam zusammengefasst.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

„Testament: The Order of High Human“ befindet sich derzeit für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One in der Entwicklung. Sobald der Veröffentlichungszeitraum eingegrenzt wurde, erfahr ihr es auf PLAY3.DE. Nachfolgend ist der erste Trailer mit einigen Einblicken in das Spiel eingebettet:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Testament: Order of High Human.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren