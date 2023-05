Backbone One: PlayStation Edition für Android veröffentlicht

Der Backbone One in der PlayStation Edition wurde für Android-Systeme veröffentlicht. Damit können Spiele auf Smartphones komfortabler gesteuert werden.

Im Juli des vergangenen Jahres wurde der Backbone One-Controller in der PlayStation Edition für iPhones vorgestellt. Er gibt Spielern die Möglichkeit, mit einem vollständig lizenzierten Controller, der an einem Smartphone befestigt wird, mobile Spiele zu meistern. Nach einem Jahr ist der Backbone One in der PlayStation Edition auch für Android-Geräte erhältlich.

Maneet Khaira, Chief Executive Officer von Backbone, bestätigte in der Ankündigung auf dem PlayStation Blog die Nachfrage nach einer Android-Variante: „Wir haben immer wieder von Android-Nutzern gehört, dass sie sich das gleiche erstklassige Spielerlebnis wünschen. Daher freuen wir uns, die Backbone One PlayStation Edition nun auch für Android anbieten zu können.“

Wie schon die im letzten Jahr veröffentlichte iPhone-Version ist der Android-Controller vom DualSense Wireless-Controller der PS5 inspiriert. Mit 119,99 Euro (bzw. 99,99 Dollar) ist das Gerät allerdings kein Schnäppchen. Bestellungen werden auf der offiziellen Webseite von Backbones entgegengenommen.

Call of Duty, Fortnite und mehr

Der Backbone One in der PlayStation Edition wird über das Telefon des Benutzers mit Strom versorgt, sodass kein separates Aufladen erforderlich ist. Zugleich kann der Controller über den 3,5-mm-Kopfhöreranschluss direkt mit dem Pulse 3D-Headset der PS5 verbunden werden.

Genutzt werden darf der Controller zum Spielen von PS4- und PS5-Spielen, die über Remote Play gestreamt werden, sowie für andere Spiele-Streaming-Dienste, die Controller unterstützen. Ebenfalls werden Google Play- und App Store-Titel unterstützt, darunter Spiele wie „Call of Duty: Mobile“, „Fortnite“ und „Diablo Immortal“.

Laut Khaira ermöglichst das neueste Update der PS Remote Play-App auf Google Play ein einfaches Einrichten und Spielen mit dem Backbone One in der PlayStation Edition.

„Wenn ihr einen Breitbandanschluss und eine PS5- oder PS4-Konsole habt, könnt ihr einfach euer iPhone- oder Android-Gerät an den Backbone One anschließen und dank der PS Remote Play-App im Handumdrehen eure PS5- und PS4-Spiele spielen – sowohl unterwegs als auch zu Hause“, so die weiteren Worte.

Weitere Details zum Controller finden Interessen auf dem PlayStation Blog.

Der Controller in Kombination mit einem Smartphone macht im Grunde den PlayStation-Handheld überflüssig, der sich angeblich in der Entwicklung befindet. Damit sollen Spieler ebenfalls in der Lage sein, Spiele von einer PS5 auf das tragbare Gerät zu streamen.

