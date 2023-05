F1 23: Breaking Point und F1 World im Deep-Dive-Video

Der Publisher Electronic Arts und der Entwickler Codemasters haben den zweiten Teil einer Videoserie zum kommenden Rennspiel „F1 23“ veröffentlicht. Das unten eingebettete Deep-Dive-Video widmet sich dem Story-Modus „Braking Point“ sowie der „F1 World“.

Die Rückkehr von „Breaking Point“ in „F1 23“ wird von neuen Charakteren und neuen Handlungssträngen begleitet. Spieler führt es darin durch die F1-Saisons 2022 und 2023, während sie sich dem fiktiven Team Konnersport anschließen.

Die Geschichte dreht sich um zwei Charaktere. Dabei handelte es sich um Aiden Jackson und Devon Butler. Die beiden Rivalen müssen darum kämpfen, ihren Platz im Team zu behalten, da ein neuer Rennfahrer das Geschehen betritt. Letztendlich werden sich die Handlungen des Spielers auf und abseits der Rennstrecke auch auf verschiedene Werte auswirken, darunter die Leistungsfähigkeiten und der Ruf.

Das bietet F1 World

„F1 World“ ist wiederum ein neuer Knotenpunkt für saisonale Inhalte, die sich täglich, wöchentlich und über einen längeren Zeitraum hinweg ändern. Spieler sind in diesem Hub in der Lage, an Events teilzunehmen, die im Laufe einer Saison aktualisiert werden, um ihr Tech-Level zu erhöhen und Upgrades zu erhalten.

Neben den Multiplayer-Optionen wird „F1 World“ auch Solo-Modi umfassen, die sich um Einzelspieler-Rennen drehen. Dabei werden sich die Inhalte der Modi an den realen Entwicklungen des Sports orientieren.

Ein weiteres Feature von „F1 23“ ist der überarbeitete Ranglisten-Mehrspielermodus mit einem neuen divisionsbasierten Ranglistensystem. Es gibt Spielern die Möglichkeit, sich durch die verschiedenen Ränge zu kämpfen, bis sie schließlich den Elite-Rang erreicht haben.

„F1 23“ wird voraussichtlich am 16. Juni 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht. Nachfolgend ist das anfangs erwähnte Übersichtsvideo zu „Braking Point“ und „F1 World“ eingebettet.

