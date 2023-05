Final Fantasy XVI: Kein DLC – Spieler sollen zufrieden mit dem sein, wofür sie zahlen

Wie die Entwickler des kommenden „Final Fantasy XVI“ kürzlich angaben, wird das Spiel keinen Day-One-Patch erhalten. Die Nutzer sollen sich am Release-Tag stattdessen darauf freuen, in die Welt von Valisthea einzusteigen und nicht erst einem langen Download-Balken zusehen müssen.

Auch habe das Team aus dem Vorgänger gelernt und will mit „Final Fantasy XVI“ nun eine komplette Geschichte bieten, die nicht von DLC und weiteren Medien abgeschlossen werden muss. Die Entwickler geben an, dass die Spieler zufrieden mit dem Spiel sein sollen, für das sie den Vollpreis gezahlt haben.

Entwickler wollen erst sehen, was die Spieler von dem neuen Titel halten

In einem Interview mit Game Informer sprachen einige Mitglieder von Creative Business Unit III, das Studio, das für „Final Fantasy XVI“ verantwortlich ist, kürzlich über den Protagonisten Clive und die neue Spielwelt. Das Team würde gerne in die Welt von Valisthea zurückkehren. Aber erst will man sehen, was die Spieler von dem Titel halten.

„Es ist ein einmaliges Spiel“, so Naoki Yoshida, der verantwortliche Produzent hinter „Final Fantasy XVI“. „Wir verlangen von den Spielern, dass sie den vollen Preis für dieses Erlebnis bezahlen. Deshalb wollen wir ein Erlebnis, das dem Geld entspricht, das die Spieler zahlen müssen, und wir wollen, dass ihre Zufriedenheit dem Betrag gleicht, den die gezahlt haben oder noch größer als das ist.“

Das Team habe noch keine Ahnung, ob sich die Spieler in Clives Geschichte verlieben werden und ob sie mehr von den Charakteren sehen wollen, so Yoshida weiter. „Wir ziehen zwar immer DLC oder Spinoffs oder solche Dinge in Betracht, mit denen man mehr über das Spiel erfahren kann. Aber zuerst wollen wir sehen, ob die Spieler auf der ganzen Welt wirklich mehr von Valisthea und Clive sehen wollen, und dann diese Entscheidung treffen.“

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5. Zwei Wochen vor dem Release können die Spieler schon mit einer Demo in die Welt des nächsten Teils der langlebigen „Final Fantasy“-Reihe hineinschnuppern.

