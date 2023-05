Final Fantasy XVI: Wir retten uns selbst – Der stimmige Launch-Trailer zum Rollenspiel

Unter den diversen Highlights, die im Rahmen des heutigen PlayStation 5-Games-Showcase präsentiert wurden, befand sich auch das im kommenden Monat erscheinende Rollenspiel „Final Fantasy XVI“.

Da sich der Release des Titels mit großen Schritten nähert, nutzten Sony Interactive Entertainment und Square Enix den heutigen Showcase, um uns den offiziellen Launch-Trailer zu „Final Fantasy XVI“ zu präsentieren. Dieser bringt es auf eine Laufzeit von rund drei Minuten und ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf die Handlung des Rollenspiels und dessen Charaktere.

„Behalt deine Erlösung! Wir retten uns selbst – und wir folgen unseren Regeln!“, so die offizielle Beschreibung des Trailers. „Clive Rosfield und seine Verbündeten kämpfen darum, wieder die Kontrolle über ihr Schicksal zu erlangen. Welche Erlösung können sie Valisthea bringen, einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet ist?“

Eine mystische Welt steht am Abgrund

In „Final Fantasy XVI“ verschlägt es uns in die magische Welt von Valisthea, in der die Menschen zu den legendären Kristallen strömen, um ihren Segen zu empfangen. Im Laufe der Jahrhunderte verloren die Kristalle, die in Valisthea als Grundlage allen Lebens fungieren, ihre Kraft.

Nun, da der Äther zu versiegen droht, breitet sich das sogenannte tote Land immer weiter aus und sorgt dafür, dass der Kampf um die letzten Strahlen der Kristalle immer verzweifeltere Züge annimmt.

Ihr schlüpft in „Final Fantasy XVI“ in die Rolle des Protagonisten und unfreiwilligen Helden Clive Rosfield, der nach einem Schicksalsschlag den Pfad der Rache beschreitet und unverhofft in eine dunkle Verschwörung verstrickt wird, die mehr als nur das weitere Schicksal von Valisthea bedroht.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5. Weitere Details und Eindrücke zum vielversprechenden Rollenspiel aus dem Hause Square Enix warten wie gehabt in unserer Themen-Übersicht auf euch.

