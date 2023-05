Ghostrunner 2: Mit einem Trailer für PS5 angekündigt

Im Rahmen des PlayStation Showcase wurde ein erster Trailer zu „Ghostrunner 2“ gezeigt. Es ist die Fortsetzung des Action-Plattformer-Überraschungstitels aus dem Jahr 2020.

Auch wenn der Trailer nicht allzu viel vom Spiel offenbart – der Titelheld fährt mit dem Bike einen Wolkenkratzer hinauf und benutzt eine gefährlich aussehende Peitsche – macht der Clip deutlich, dass die Fortsetzung wahrscheinlich mehr vertikale Hyper-Parkour-Action zu bieten hat.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog verweist 505 Games darauf, dass Spieler in „Ghostrunner 2“ nicht nur den Dharma-Turm, sondern auch andere Orte besuchen werden. Die Geschichte des Spiels ist ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Titels angesiedelt.

Die Menschen in Dharma Tower bauen wieder auf, der Handel beginnt zu florieren und es gibt Hoffnung für die Zukunft. Doch mit dem Tod des Schlüsselmeisters entsteht ein Machtvakuum mit tödlicheren Feinden, die Dharma Tower erobern wollen.

Neues Dialogsystem und vielseitigeres Leveldesign

„Ghostrunner 2 bietet alles, was du am Original geliebt hast, aber mit noch mehr spannenden Features. Während das erste Spiel schon einige herausfordernde Bosse hatte, geht die Fortsetzung noch einen Schritt weiter. Mach dich bereit, gegen einige der härtesten Gegner anzutreten, denen du je in einem Videospiel begegnet bist“, so 505 Games.

Versprochen wird mit dem Sequel ein neues Dialogsystem, das ein tieferes Eintauchen in die Geschichte und Handlung bieten soll. So kann Jack mit NPCs interagieren, die seine Freunde von der Climbers-Fraktion sind. Außerdem gibt es ein zentrales Hauptquartier, in dem Jack eine Pause von den Missionen einlegen kann.

Das Leveldesign soll vielseitiger in Erscheinung treten und die meisten Arenen lassen sich laut Hersteller auf mehrere Arten spielen. Es gibt viele neue Gegnertypen, aber auch einige der alten wurden überarbeitet, um sie besser an das neue Gameplay anzupassen.

Mit den neuen Fertigkeiten und ultimativen Skills können die Spieler in den Begegnungen von „Ghostrunner 2“ laut Entwickler kreativer sein und „die anspruchsvollsten Begegnungen zugänglicher machen“. Beispielsweise dürfen Spieler im neuen Teil Projektile und Angriffe mit der Blockfunktion abwehren, wobei jeder Angriff eigene Ausdauer kostet.

Weitere Details zu „Ghostrunner 2“ sind auf dem offiziellen PlayStation Blog zusammengefasst.

