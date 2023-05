Gran Turismo 7: Update 1.43 mit neuen Autos und Motorwechsel

Sony hat für das Rennspiel „Gran Turismo 7“ das Update 1.43 angekündigt, das einmal mehr drei neue Fahrzeuge auf die Rennstrecken bringt. Nachdem am Wochenende vom Polyphony Digital-Chef Kazunori Yamauchi die üblichen Silhouetten gezeigt wurden, steht dank der heutigen Ankündigung gesichert fest, um welche Fahrzeuge es sich handelt.

Mit dem neuen Update für „Gran Truismo 7“ kommen demnach der Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce ’67, der Maverick der Greening Auto Company und der Nissan GT-R NISMO (R32) ‘90 in das Rennspiel.

Während der Alfa Romeo mit einem 1,6-Liter-DOHC-Reihenvierzylinder bestückt ist, der 105,9 PS freigibt und das 950 kg-Gefährt auf bis zu 180 km/h beschleunigt, ist der Maverick ein ganz anderes Geschoss. Aus einem 7-Liter-Windsor-V8-Small-Block-Motor werden bis zu 1.216 PS herausgeholt, die das Fahrzeug auf bis zu 326 km/h katapultieren.

Beim Nissan GT-R NISMO (R32) ‘90 handelt es sich um eine limitierte Serie mit einer Stückzahl von 500 produzierten Fahrzeugen. Mehr Einzelheiten und Bilder zu allen drei Fahrzeugen sind auf dem offiziellen PlayStation Blog zusammengefasst.

Weitere Neuerungen mit dem Update 1.43

Mit der neuen „GT7“-Aktualisierung wird ebenfalls die Möglichkeit geboten, in GT-Auto für einen „Motorwechsel“ zu sorgen, was im „Fahrzeugwartung & Service“-Menü ab Sammlerstufe 50 vonstatten geht. „Bei infrage kommenden Fahrzeugen können die Benutzer mit diesem Service neue Motoren von verschiedenen Fahrzeugen erwerben und ausrüsten“, so Sony.

Ebenfalls wird mit dem Tuning-Shop die „Ultimativ“-Kategorie hinzugefügt. Sie steht ab Sammlerstufe 50 zur Verfügung und fügt noch mehr Tuning-Optionen sowie einige seltene Teile hinzu.

Hinzu gesellen sich weitere Extra-Menüs im GT Café:

Extra-Menü Nr. 22: „SEMA Gran Turismo Award“ (ab Sammlerstufe 37 und höher)

Extra-Menü Nr. 23: „Gruppe A“ (ab Sammlerstufe 33 und höher)

Ebenfalls neu: „Nationalstadion“ und „Der Lake District“ werden zu den Scapes-Empfehlungen hinzugefügt. Das Update erscheint am morgigen 25. März 2023 um 7 Uhr.

„Gran Turismo 7“ kam im März 2022 auf den Markt und ist seit Februar 2023 auch mit dem Virtual Reality-Headset PlayStation VR2, zu dem heute erstmals eine Absatzzahl genannt wurde, kompatibel. Nachfolgend ist zu den neuen Inhalten ein Trailer eingebettet:

