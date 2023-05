Metal Gear Solid Classic Collection: Ankündigung im Juni? Das soll enthalten sein

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass der japanische Publisher Konami die Ankündigung neuer „Metal Gear Solid“-Projekte vorbereitet.

Nachdem sich die Gerüchteküche zuletzt vor allem auf ein mögliches Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ einschoss, das sich beim Entwicklerstudio Virtuos in Arbeit befinden soll, sorgt Windows Centrals Jez Corden aktuell für weitere Spekulationen. Wie Corden in Erfahrung gebracht haben möchte, befindet sich nämlich auch die „Metal Gear Solid: Classic Collection“ in Arbeit.

Laut Corden haben wir es hier mit einer Sammlung zu tun, die technisch überarbeitete Neuauflagen der ersten drei „Metal Gear Solid“-Abenteuer umfasst.

Offizielle Enthüllung im nächsten Monat?

Im Detail sollen Remastered-Versionen zu „Metal Gear Solid“ (1998), „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ (2001) und „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ (2004) enthalten sein. Weiter gibt Corden an, dass es sich bei der „Metal Gear Solid: Classic Collection“ um einen Multiplattform-Titel handelt.

Aussagen, die darauf hindeuten dürften, dass die Spielesammlung für den PC, die PlayStation-Systeme, die Xbox-Konsolen und möglicherweise die Switch veröffentlicht wird. Offiziell bestätigt wurde dahingehend noch nichts. Selbiges gilt für Cordens Aussage, dass die „Metal Gear Solid: Classic Collection“ im Laufe des nächsten Monats angekündigt beziehungsweise vorgestellt wird.

Sollten sich die Angaben von Corden bewahrheiten, dann dürfte die Frage im Raum stehen, welches Event von Konami für die Enthüllung der Neuauflagen genutzt wird. In der kürzlich veröffentlichten Teilnehmerliste des Summer Game Fest 2023 (8. Juni 2023) war Konami zumindest nicht zu finden.

Weitere Meldungen zum Thema:

Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als eine offizielle Stellungnahme seitens Konami abzuwarten. Selbiges betrifft das Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“, das bislang ebenfalls nicht offiziell angekündigt wurde.

Allerdings zeichnete sich zuletzt ab, dass das Remake im Rahmen des heutigen PlayStation 5-Games-Showcase enthüllt werden könnte, der um 22 Uhr unserer Zeit startet.

Quelle: Windows Central

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid Classic Collection.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren