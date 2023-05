PlayStation: PC-Zahlen zu The Last of Us und Spider-Man

Neben zahlreichen Informationen und Zahlen, die im Rahmen des Business Segment Meetings von Sony zu PlayStation Plus, PlayStation VR2 und Co bekanntgegeben wurden, widmete sich der PS5-Hersteller auch dem PC-Angebot der PlayStation Studios.

Dabei verwies das Unternehmen noch einmal darauf, dass man auch in Zukunft auf PC-Ports setzen möchte, während der PS5 weiterhin Priorität eingeräumt wird.

Letztendlich konnten die Einnahmen mit PC-Spielen in den vergangenen Finanzjahren deutlich zulegen. Nachdem es im Finanzjahr 2020 noch 35 Millionen Dollar waren, die mit First-Party-Spielen auf dem PC umgesetzt wurden, klettert die Umsatzzahl im Finanzjahr 2023 auf geschätzte 450 Millionen Dollar, wie die unten gezeigte Grafik verdeutlicht.

Laut Sony befand sich PlayStation im Geschäftsjahr 2022 unter den Top 20-Publishern auf dem PC, während fünf First-Party-Spiele auf dem PC bereits das PlayStation Network-Login unterstützen.

So schlugen sich Spider-Man und The Last of Us

Auch zu den Verkaufszahlen machte Sony Angaben. Die Gesamtverkäufe der PC-Version von „Marvel’s Spider-Man Remastered“ haben demnach die Marke von 1,5 Millionen Einheiten überschritten, während die PC-Version von „The Last of Us Part I“ 368.000 Käufer anzog.

Mit den Verkäufen konnte „Marvel’s Spider-Man Remastered“ auf dem PC einen Umsatz von 52 Millionen Dollar erzielen, während „The Last of Us Part I“ auf dem Rechenknecht für einen Umsatz von 15,5 Millionen Dollar sorgte.

„Marvel’s Spider-Man Remastered“ wurde am 12. August 2022 für PC via Steam und Epic Games Store veröffentlicht. Im Fall der PC-Version von „The Last of Us Part I“ erfolgte der Launch am 28. März 2023 über Steam und den Epic Games Store.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Dass die PS5 trotz der wachsenden PC-Pläne weiterhin die erste Geige spielt, betonte Sony schon in der vergangenen Woche. So erklärte das PlayStation-Oberhaupt Jim Ryan, dass PC-Veröffentlichungen weiterhin nur mit Verzögerungen erfolgen werden. Das gelte zumindest für Singleplayer-Erfahrungen. Zugleich bekräftigte er, dass mehr PS5-Exklusivveröffentlichungen geplant sind.

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren