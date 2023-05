PlayStation Showcase: Event mit PS5- und PSVR2-Ankündigungen im Livestream

Nach einer längeren Durststrecke wird heute Abend der neuste PlayStation Showcase ausgestrahlt. Sony verspricht zahlreiche Spielevorstellungen, darunter Games von den weltweiten Top-Studios, die für PS5 und PlayStation VR2 erscheinen werden.

Bei einer Laufzeit von mehr als einer Stunde scheint der PS5-Hersteller nicht mit Inhalten zu geizen. Übertragen wird die Show über Livestreams, sodass Fans aus erster Hand erfahren können, was in den kommenden Monaten auf sie zukommt. Los geht es am heutigen 24. Mai 2023 um 22 Uhr unserer Zeit.

Eckdaten zum PlayStation Showcase:

Termin: 24. Mai 2023

24. Mai 2023 Uhrzeit: 22 Uhr deutscher Zeit

22 Uhr deutscher Zeit Länge: Mehr als 60 Minuten

Angeschaut werden kann der PlayStation Showcase auf den offiziellen Streaming-Kanälen von Sony, darunter die Accounts auf Twitch und Youtube. Nachfolgend haben wir den englischsprachigen Stream mit Untertiteln auf Youtube eingebettet:

Was wird auf dem PlayStation Showcase gezeigt?

Sony war während der Ankündigung des bevorstehenden Events nicht allzu auskunftsfreudig und nannte keine Spiele, die auf dem PlayStation Showcase gezeigt werden sollen. Das Unternehmen sprach lediglich davon, dass sich die Show auf „PS5- und PS VR2-Spiele konzentrieren“ wird, „die von Top-Studios aus der ganzen Welt entwickelt“ werden.

Schon im Laufe des Vormittags wurde bekannt, dass PlayStation VR2 den anfänglichen Erfolg des Vorgängers PlayStation VR übertrumpfen konnte, womit sich die Hiobsbotschaften, dass die neue VR-Hardware ein Flop sei, in Luft auflösten. Darauf aufbauend wird es spannend zu sehen sein, ob Sony heute Abend den einen oder anderen weiteren Systemseller für PlayStation VR2 im Portfolio hat.

In den vergangenen Tagen waren ebenfalls einige Insider aktiv und brachten Spiele ins Gespräch, die auf dem PlayStation Showcase gezeigt werden könnten. Dazu gehören unter anderem ein Nachfolger von „Ghost of Tshushima“ sowie „Marvel’s Spider-Man 2“. Ebenfalls könnten „Wolverine“, das „Silent Hill 2 Remake“, das Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“, das Multiplayer-Spiel zu „The Last of Us“ sowie „Death Stranding 2“ auftauchen.

Viele Spieler warten zudem auf das neue Projekt von Bungie sowie auf Neuigkeiten vom „God of War“-Entwickler Sony Santa Monica und von Sonys Bend-Studio, das sich vor einiger Zeit mit „Days Gone“ einen Namen machten.

Nicht erwartet werden sollte hingegen die Ankündigung einer neuen Hardware, auch wenn sich Gerüchten zufolge mehrere Produkte in Arbeit befinden, darunter eine überarbeitete PS5 mit einem abnehmbaren Laufwerk sowie eine PS5 Pro, die Spekulationen zufolge schon 2024 durchstarten könnte. Auch von einem Handheld war jüngst inoffiziell die Rede.

Welche Spiele und Inhalte wollt ihr heute während des PlayStation Showcase erleben?

Welche Ankündigungen Sony wirklich in petto hat, werden wir heute Abend ab 22 Uhr erfahren. Die wichtigsten Neuigkeiten lest ihr wie gewohnt zeitnah auf PLAY3.DE.

