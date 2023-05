PlayStation: Über PS Plus hinaus – Jim Ryan spricht von aggressiven Cloud-Gaming-Plänen

Laut Jim Ryan sollen in den nächsten Jahren aggressive Cloud-Gaming-Pläne verfolgt werden. Diese gehen laut dem CEO von Sony Interactive Entertainment weit über den PlayStation Plus-Dienst hinaus.

Schätzungen von Analysten zufolge machen Cloud-Gaming-Dienste aktuell gerade einmal ein bis drei Prozent des weltweit generierten Umsatzes der Videospielindustrie aus. Trotz allem gehen Experten davon aus, dass der Cloud-Gaming-Markt schon in einigen Jahren eine wichtige Rolle spielen könnte.

Eine Entwicklung, die natürlich auch die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment im Auge haben. Wie CEO und Präsident Jim Ryan im Rahmen eines aktuellen Business-Webcasts verriet, verfolgt sein Unternehmen bezüglich des Cloud-Gaming-Markts aggressive Pläne und möchte auch abseits von PlayStation Plus interessante Konzepte etablieren.

Vor allem der Trend hin zu mehr Mobilität beim Gaming ist es laut Ryan, der bei kommenden Cloud-Gaming-Konzepten und entsprechende Angeboten berücksichtigt werden muss.

Pläne sollen zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden

„Es wurde viel Aufmerksamkeit auf das Cloud-Gaming gelenkt. Wir beobachten, dass die Mobilität bei den Gaming-Gewohnheiten ein immer wichtiger werdender Trend ist. Die Cloud wird grundlegend sein, um uns oder anderen die Nutzung dieses Mobilitätstrends zu ermöglichen“, führte Ryan im Zuge des Sony Business Segment Meetings aus.

Näher ins Detail ging der CEO von Sony Interactive Entertainment allerdings nicht und ergänzte lediglich: „Leider ist heute nicht der Tag, an dem ich diese Pläne offenlegen kann, aber wir haben einige ziemlich interessante und ziemlich aggressive Pläne, um unsere Initiativen in der Cloud zu beschleunigen, die in den kommenden Monaten angekündigt werden.“

Aktuell beschränken sich die Cloud-Gaming-Angebote von Sony Interactive Entertainment lediglich auf den PlayStation Plus Premium-Dienst, der das Streamen von PlayStation-Titeln ermöglicht. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass das japanische Unternehmen an einem Remote-Gaming-Handheld arbeiten könnte, der sich aktuell unter dem Codenamen Q-Lite in Entwicklung befindet.

Den unbestätigten Berichten zufolge wird es mit Q-Lite möglich sein, PS5-Spiele über eine Remote-Verbindung zur PlayStation 5 auf den Handheld zu streamen. Gerüchte, zu denen sich Sony Interactive Entertainment bisher allerdings nicht äußern wollte.

