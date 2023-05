PS4 & PS5: PSN-Store-Deals der Woche freigeschaltet

Sony hat im PlayStation Store den nächsten Sale gestartet, der sich aus mehr als 1.000 Deals für PS4 und PS5 zusammensetzt. Ein Großteil der Angebote sind Erweiterungen. Doch auch zahlreiche Spiele und Editions sind wieder dabei.

Günstiger zu haben ist im PlayStation Store beispielsweise das „Hazelight-Bundle“, das aus den beiden Spielen „It Takes Two“ und „A Way Out“ besteht. Statt 59,99 Euro werden im Rahmen des Sales nur 22,19 Euro fällig. Das Angebot gilt bis zum 8. Juni 2023, was auch für die weiteren heute gestarteten Deals gilt.

Für schlappe 8,99 statt 59,99 Euro können PlayStation Store-Kunden das „Metro Saga Bundle“ mitnehmen. Die Preisreduzierung entspricht einem Rabatt von 85 Prozent, der im PlayStation Store erstmals in dieser Höhe gewährt wird.

„Spyro + Crash Remastered Spiele-Bundle“ ist ebenfalls ein Bestandteil des neusten PSN-Sales. Hier sind es 24,49 statt 69,99 Euro. „Bloodborne“ ist quasi schon ein Dauergast in den Deals und kann momentan für 9,99 statt 19,99 Euro gekauft werden. PlayStation Plus Extra-Kunden dürfen den Titel allerdings auch ohne Zusatzkosten aus der Bibliothek laden.

God of War, Lords of the Fallen und mehr

Spieler, die mit der „Titanfall 2: Ultimate Edition“ liebäugeln, können aktuell für 4,49 statt 29,99 Euro zuschlagen. Für „Hello Neighbor 2“ werden 25,99 statt 39,99 Euro fällig. „God of War“ kann für 9,99 statt 19,99 Euro gekauft werden, befindet sich aber auch in der Extra-Bibliothek. 80 Prozent günstiger wird „Kingdom Come: Deliverance“ an die Frau oder den Mann gebracht. Hier sank der Preis von 29,99 auf 5,99 Euro.

Ebenfalls zum Schnäppchenpreis gibt es die „Dragon Age: Inquisition Deluxe Edition„, die für 7,49 statt 29,99 Euro im Sale vertreten ist. Die „Little Nightmares Complete Edition“ bekommt ihr für 7,49 statt 21,90 Euro.

Auch in den Angeboten der Woche mit dabei sind „Lords of the Fallen“ für 2,99 statt 19,99 Euro, „Plants vs. Zombies Garden Warfare“ für 4,99 statt 19,99 Euro, „The Sinking City“ für 4,99 statt 29,95 Euro und die „Martha Is Dead Ultimate Edition“ ab 24,74 Euro statt 44,99 Euro.

Das war längst nicht alles. Der neuste PSN-Sale hat deutlich mehr zu bieten. Während die komplette Übersicht im Laufe des Tages im PlayStation Store auftauchen sollte, könnt ihr euch auf psprices.com einen ersten Eindruck verschaffen.

Aktuelle Neuigkeiten rund um PlayStation:

Falls nichts für euch dabei ist und ihr eine Mitgliedschaft bei PS Plus besitzt: Nachdem die Essential-Games schon Anfang des Monats freigeschaltet wurden, folgten in der vergangenen Woche die Neuzugänge für Extra und Premium.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren