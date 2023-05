Resident Evil 4 Remake: Eine ganz neue Perspektive – Trailer zeigt den VR-Modus in Aktion

Wie bereits vor dem offiziellen Release im März dieses Jahres versprochen wurde, wird das Remake zum Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 4“ auf der PlayStation 5 beziehungsweise PlayStation VR2 mit einem VR-Modus versehen.

Abgesehen von der Tatsache, dass der VR-Modus in Form eines kostenlosen Updates nachgereicht wird und eine besonders immersive Erfahrung verspricht, wurden bisher leider keine konkreten Details genannt. Dies änderte sich anlässlich des heutigen PlayStation 5-Games-Showcase, auf dem uns der erste Gameplay-Trailer zum VR-Modus des „Resident Evil 4 Remakes“ präsentiert wurde.

Leider hat die Sache auch einen kleinen Haken: Einen konkreten Releasetermin bekam der VR-Modus auch weiterhin nicht spendiert.

Spielt die komplette Kampagne in VR

Als kleine Entschädigung wurden auf dem offiziellen PlayStation Blog weitere Details zum VR-Modus des „Resident Evil 4 Remakes“ genannt. Wie Edvin Edsö, seines Zeichens Promotion.Producer beim verantwortlichen Publisher Capcom, bestätigte, werdet ihr die Möglichkeit erhalten, die komplette Kampagne von „Resident Evil 4“ im VR-Modus zu spielen.

Dabei wechselt die Perspektive allerdings in die First-Person-Sicht und sorgt laut Edsö für eine besonders immersive Erfahrung. „Das VR-Spiel ermöglicht es Ihnen, mit einem ultimativen Immersionserlebnis in die Welt von Resident Evil 4 einzutauchen. Eines der Themen von RE4 war es, tiefer in die Absichten des Originalspiels einzutauchen, daher sind die Schrecken und die Intensität stärker ausgeprägt“, so Edsö.

Der Promotion-Producer führte aus: „Aber wenn man es in VR spielt, kann man noch intensivere und beunruhigendere Situationen erleben. In der frühesten Dorfphase, die die Fans aus dem Originalspiel erkennen werden, spürt man die böse Absicht der Ganados und die packende Spannung eines letzten verzweifelten Angriffs, bei dem es um Leben und Tod geht.“

Weitere Meldungen zu Resident Evil 4:

Das „Resident Evil 4 Remake“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Resident Evil 4 Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren