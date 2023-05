Sword of the Sea: Neues Spiel des Journey-Machers mit Trailer enthüllt

Sword of the Sea:

Während der letzten PlayStation Showcases konnten oft kleinere Titel zu Publikumslieblingen werden. Ob dieses Kunststück diesmal "Sword of the Sea" gelingt? Schaut euch hier den ersten Trailer an!

"Sword of the Sea" erscheint für die PlayStation 5.

Mit Werken wie „Journey“, „Abzû“ oder zuletzt „The Pathless“ arbeitete Matt Nava an ganz besonderen Gaming-Erfahrungen. Nun wurde mit „Sword of the Sea“ im Rahmen des PlayStation Showcase sein neuester Titel mit einem Trailer angekündigt. Das Video könnt ihr euch wie immer weiter unten im Artikel ansehen.

Bei dem kommenden Spiel, das für die PlayStation 5 erscheinen soll, handelt es sich übrigens laut seinen Angaben um sein bisher ambitioniertestes Projekt.

Bahnt euch einen Weg durch die Wellen

In „Sword of the Sea“ befindet sich das Land in ständiger Bewegung und das wortwörtlich, denn das Terrain fließt. Das erfordert natürlich neue Bewegungsmöglichkeiten und hier kommt das sogenannte Hoversword ins Spiel, das wir im Video bereits in Aktion sehen können. Zum neuen Fortbewegungsmittel heißt es im einer kurzen Mitteilung von Matt Nava, es sei gewissermaßen eine Kombination aus Hoverboard, Skateboard und Snowboard.

„Das Hoversword steuert sich wie ein Snowboard, Skateboard und Hoverboard in einem. Bauen Sie Schwung auf, um große Geschwindigkeiten zu erreichen und viel Luft zu schnappen, während Sie skateparkähnliche Ruinen erkunden, die in den Gezeiten der Nekropole der Götter verloren sind. Das Hoversword verkörpert das Gefühl von Snowboard- und Skating-Spielen, aber in einem völlig neuen Kontext von Abenteuer.“

Wir schlüpfen im Adventure-Game übrigens in die Rolle des Charakters Wraith, der in diesem mysteriösen Land wiederauferstanden ist. Sein und somit unser Auftrag ist es, dieses so trostlos wirkende Land wieder zum Leben zu erwecken. Wraith erkundet verschiedenste Bereiche, von Ruinen über Schlachtfelder bis hin zu Schiffswracks. Doch Vorsicht: Die gefährlichen Leviathane, die bereits unheilvoll im Trailer zu sehen sind, werden sich euch entgegenstellen.

„Sword of the Sea“ entsteht im Studio Giant Squid und soll den Flow eines Skatespiels mit der emotionalen Wucht verbinden, die Spieler und Spielerinnen von dem Team gewohnt sind. Erscheinen wird der Titel für die PlayStation 5. Ein Veröffentlichungstermin ist noch unbekannt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie gefällt euch der erste Trailer zu „Sword of the Sea“?

Weitere Meldungen zu Sword of the Sea.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren