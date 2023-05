Alan Wake 2: Ausführliche Gameplay-Präsentation angekündigt – Wir haben den Termin

Zu den Titeln, die uns im Zuge des gestrigen PlayStation 5-Games-Showcase präsentiert wurden, gehörte das von Remedy Entertainment entwickelte Survival-Horror-Abenteuer „Alan Wake 2“.

Das finnische Studio nutzte das Event, um uns den ersten offiziellen Gameplay-Trailer zum Nachfolger zu präsentieren. Dabei wird es in den kommenden Wochen allerdings nicht bleiben, Wie Geoff Keighley bestätigte, werden die Entwickler von Remedy Entertainment auch auf dem Summer Game Fest 2023 zugegen sein.

Das Event am 8. Juni 2023 wird von dem Studio genutzt, um uns einen ausführlichen Blick auf das Gameplay von „Alan Wake 2“ zu ermöglichen. Vorgenommen wird die Präsentation von Remedys Autor und Creative-Director Sam Lake.

Ein neuer spielbarer Charakter stößt hinzu

In „Alan Wake 2“ verschlägt es uns in die kleine Gemeinde Bright Falls, die von rituellen Morden erschüttert wird, die die Bewohner in Angst und Schrecken versetzen. Wie Remedy Entertainment ergänzend zur Präsentation auf dem PS5-Showcase bekannt gab, werden wir im Nachfolger die Kontrolle über zwei Hauptcharaktere übernehmen, deren Wege sich immer wieder kreuzen.

Zum einen dürfen wir uns auf eine Rückkehr des Schriftstellers und Bestseller-Autors Alan Wake freuen, der seinen ganz persönlichen Alptraum erlebt. Nummer Zwei im Bunde ist die auf schier unlösbare Fälle spezialisierte FBI-Agentin Saga Anderson, die den Morden in Bright Falls auf den Grund geht.

Als sie Seiten einer Horror-Geschichte entdeckt, die um sie herum auftauchen und wahr zu werden scheinen, stellt sie fest, dass die Geschehnisse in Bright Falls in irgendeiner Form mit dem Verschwinden von Alan Wake in Verbindung stehen.

„Alan Wake 2“ erscheint am 17. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Nachdem Remedy Entertainment darauf hinwies, dass der Nachfolger lediglich in einer digitalen Version veröffentlicht werden soll, stellte der Publisher THQ Nordic umgehend eine Retail-Version in Aussicht.

Ob es zu dieser kommen wird, bleibt abzuwarten.

This story is a monster…and monsters wear many faces. On June 8, @SamLakeRMD gives us the first look at raw gameplay of @ALANWAKE 2, live on stage with @geoffkeghley at #SummerGameFest Watch the livestream at https://t.co/59xiIzf5AN pic.twitter.com/8gtHFsYPdK — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 25, 2023

