Alan Wake 2: THQ Nordic bietet physische Veröffentlichung an

Das kommende „Alan Wake 2“ soll, wenn es nach Remedy Entertainment geht, nur in digitaler Form erscheinen. Nach einigem Aufruhr in der Spielercommunity meldete sich der Publisher THQ Nordic zu Wort und bat eine mögliche physische Veröffentlichung an.

Bei dem gestrigen PlayStation Showcase bekamen die Fans von „Alan Wake“ endlich einen Gameplay-Trailer zu der kommenden Survival-Horror-Fortsetzung „Alan Wake 2“ zu sehen. Gleichzeitig veröffentlichten die Entwickler von Remedy auch ein FAQ, in dem bestätigt wurde, dass der neue Titel nur in digitaler Form erscheinen wird.

Die Ankündigung sorgte für einige Unruhe in der Community. Derzeit keimt jedoch Hoffnung auf. Auf Twitter meldete sich der Publisher THQ Nordic zu der Diskussion und bat eine physische Veröffentlichung an.

THQ Nordic liebt physische Versionen

In dem FAQ auf der offiziellen Webseite gehen die Entwickler von Remedy auf die Gründe ein, warum „Alan Wake 2“ nur in einer digitalen Fassung erscheint. So seien bereits viele Unternehmen dazu übergegangen, ihre Spiele nur rein digital zu vertreiben. Außerdem könne man eine PlayStation 5 sowie die Xbox Series S ohne Laufwerk kaufen. Zudem würde der Verzicht auf eine Disc den Preis für das Spiel schmälern. Remedy würde auch keine physische Kopie veröffentlichen wollen, die einen Download des Spiels voraussetzt.

In den sozialen Medien sorgte die Ankündigung von Remedy für viele Diskussionen und nicht wenige Spieler brachten dabei ihre Empörung über diese Entscheidung zum Ausdruck. Doch nun meldete sich der Publisher THQ Nordic zu Wort, der anscheinend gerne die Veröffentlichung einer physischen Version von „Alan Wake 2“ übernehmen würde. „Ich meine… wir haben damals die Disc-Version von Alan Wake für den PC gemacht, falls ihr es verpasst habt“, schrieb das Unternehmen auf Twitter. „Und nur weil EINE Person (oder Firma) physische Versionen nicht liebt, gibt es viele, die es trotzdem tun. Denkt mal darüber nach. Wir würden es gerne wieder tun! So schließt sich der Kreis und so.“

„Alan Wake 2“ wird am 17. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC via Epic Games Store erscheinen. Neben dem gleichnamigen Protagonisten Alan Wake wird in der Fortsetzung des ursprünglich 2010 erschienenen Abenteuers auch die FBI-Agentin Saga Anderson spielbar sein.

