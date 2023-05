Alan Wake 2: Trailer präsentierte Gameplay von der PS5 – Remedy verspricht Großes

Am gestrigen Mittwoch Abend präsentierten uns die Entwickler von Remedy Entertainment den ersten Gameplay-Trailer zum 2023 erscheinenden Survival-Horror-Abenteuer „Alan Wake 2“.

Nachdem kurz nach der Veröffentlichung des besagten Trailers spekuliert wurde, ob hier in der Tat reale Spielszenen aus der PlayStation 5-Version präsentiert wurden, sorgte Remedy Entertainment diesbezüglich nun für Klarheit. Wie das Studio versicherte, hatten wir es bei dem präsentierten Gameplay zu 100 Prozent mit Spielszenen zu tun, die auf einer PlayStation 5 liefen.

Doch damit nicht genug. Darüber hinaus versprach uns Remedy Entertainment bezüglich der Grafik Großes und möchte nicht weniger als den grafisch spektakulärsten Titel des Jahres 2023 abliefern.

Thomas Puha, der Communications Director von Remedy Entertainment, kommentierte die Diskussionen der Community wie folgt: „Der Alan Wake 2-Trailer im PlayStation Showcase lief zu 100 Prozent auf der PlayStation 5. Das möchte ich wirklich betonen. Wir haben bereits 2021 gesagt, dass wir bei diesem Spiel die Grafikleistung voll ausschöpfen wollen. Ich glaube, wir werden das grafisch beeindruckendste Spiel des Jahres 2023 haben.“

Allerdings ist es nicht nur die Grafik von „Alan Wake 2“, die zu Diskussionen unter den Spielerinnen und Spielern führte. Des Weiteren sorgte Remedy Entertainment mit der Entscheidung, den Nachfolger lediglich in einer Download-Version zu veröffentlichen, für Kritik.

In der offiziellen Begründung hieß es, dass die Tatsache, dass immer mehr Kunden auf den digitalen Vertrieb zurückgreifen, zu dieser Entscheidung führte. Dies mache sich laut Remedy Entertainment unter anderem an der Tatsache bemerkbar, dass mit der Digital-Edition der PlayStation 5 und der Xbox Series S Konsolen veröffentlicht wurden, bei denen auf optische Laufwerke verzichtet wurde.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2:

An der zum Teil recht harsch formulierten Kritik der Community änderte diese Begründung allerdings nichts. „Alan Wake 2“ wird am 17. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

The Alan Wake 2 trailer in the PlayStation Showcase was 100% running on PlayStation 5. I want to really point that out. We did say in 2021 that we are gonna push the graphics hard on this one. I think we’ll have the best looking game in 2023 #AlanWake2 #alanwake #PlayStation5

— Thomas Puha (@RiotRMD) May 24, 2023