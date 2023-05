Aliens – Dark Descent: Gameplay-Überblick zum strategischen Horror-Erlebnis

Rund einen Monat vor der Veröffentlichung seht ihr in einem Gameplay-Overview, wie die Spielmechaniken von "Aliens: Dark Descent" funktionieren.

Tindalos Interactive zeigt euch heute, was ihr in spielerischer Hinsicht von „Aliens: Dark Descent“ erwarten könnt. Ihr bekommt eine Mischung aus Horror und Strategie geboten.

Eine durchgehend bedrohliche Atmosphäre

Passend dazu liefert der Game Director noch einige Infos. Das Team habe jede Menge Arbeit in die Umgebungen gesteckt, um die richtige Atmosphäre zu vermitteln. Einzigartig sei zudem die Nebel-des-Krieges-Mechanik, wodurch ein Teil der Map verborgen ist. Ihr müsst deshalb eure Routen genau planen und eventuell das Risiko eingehen, einem Xenomorph oder ähnlichem zu begegnen.

Die Xenomorphs sollen genauso erbarmungslos sein wie in den Filmen. Eine dauerhaft drohende Begegnung mit ihnen soll euch regelrecht unter Druck setzen. In großer Anzahl treten sie allerdings nicht auf. Dafür gehen sie strategisch vor, können euch beispielsweise umzingeln oder schnell verschwinden.

Ihr selbst müsst ebenfalls eine Strategie verfolgen. Geht deshalb sorgsam mit euren Ressourcen und sammelt wertvolle Items. Achtet dabei darauf, keine gefährlichen Kreaturen anzulocken. Sonst könnt ihr ganz schnell einen Soldaten verlieren, wenn ihr nicht aufpasst. Jede eurer Entscheidungen hat seine Konsequenzen.

Wirklich jeder Spieler soll die Gelegenheit erhalten, das Game durchzuspielen. Aus diesem Grund hat das Entwicklerteam Barrierefreiheitsoptionen implementiert sowie einfache Schwierigkeitsgrade eingeführt.

Nun das Gameplay-Overview:

„Aliens: Dark Descent“ kommt am 20. Juni für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in den Handel. Vorbestellen ist schon möglich.

