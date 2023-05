Crossfire Sierra Squad: Sommer-Release und Einblicke in das PSVR2-Gameplay

"Crossfire Sierra Squad" nähert sich der Veröffentlichung in diesem Sommer. Zuvor können PSVR2-Fans einen Blick auf ein neues Video werfen, in dem das Gameplay vorgestellt wird.

„Crossfire Sierra Squad“ gehört zu den PSVR2-Spielen, die während des jüngsten PlayStation Showcase einen Auftritt hatten. Ein neuer Trailer wurde gezeigt und auch weitere Details gaben die Entwickler von Smilegate West heraus.

Während der finale Veröffentlichungstermin von „Crossfire Sierra Squad“ weiterhin aussteht, können sich Besitzer des Virtual Reality-Headsets demnach auf ein Debüt im Sommer dieses Jahres einstellen.

„Crossfire Sierra Squad“ versetzt Spieler in die Rolle eines Anführers, der Eliteteams der paramilitärischen Gruppe Global Risk leitet. Zunächst werden die Fähigkeiten auf einem Schießplatz trainiert. Immerhin bietet der Shooter 39 verschiedenen Waffen, darunter Pistolen, Sturmgewehre, Schrotflinten und Scharfschützengewehre. Ebenso wird dort erstmals etwas in die Luft gesprengt.

Nach diesem Training stürzen sich Spieler in die insgesamt 13 Kampagnenmissionen, in denen es gegen die rivalisierende Organisation Black List geht.

Koop-Modus mit 50 Squad-Missionen

Zusätzlich zu den 13 Missionen der Einzelspieler-Kampagne können Spieler einen Freund für den 2-Spieler-Koop-Modus rekrutieren und 50 Squad-Missionen bewältigen. Ebenfalls ist es in „Crossfire Sierra Squad“ möglich, im Horde-Modus mit bis zu vier Spielern auf Gegnerjagd zu gehen.

„Einen Angriff mit einem Freund zu koordinieren, um ein Bataillon gegen scheinbar unüberwindbare Hindernisse in der VR zu besiegen, hat etwas, das sich einfach so befriedigend anfühlt, wie ein Kuss des Chefs“, so die Macher zur Koop-Komponente.

Besonders hervorgehoben wird die Tatsache, dass die Action überall um den Spieler herum stattfinden kann. Spieler werden mit schweren Geschützen wie Hubschraubern und LAVs in einem 360-Grad-VR-Raum kämpfen, sodass sie ihren Kopf immer in Bewegung halten müssen.

Während der Release-Termin von „Crossfire Sierra Squad“ weiterhin aussteht, kann ein Blick auf den anfangs erwähnten Trailer geworfen werden. Im PlayStation Store ist es bereits möglich, den Titel auf die Wunschliste zu packen.

