Marathon: Bungie kündigt Sci-Fi-Shooter an

Nachdem Bungie in den vergangenen Jahren ausgiebig mit den "Destiny"-Spielen beschäftigt war, geht es mit dem neusten Projekt zu den Wurzeln des Unternehmens zurück: Im Rahmen des PlayStation Showcase wurde "Marathon" angekündigt.

Ein neuer Teil der klassischen Sci-Fi-Shooter-Serie „Marathon“ befindet sich bei Bungie in der Entwicklung, wie das Unternehmen heute im Rahmen des PlayStation Showcase bekanntgab. Die Veröffentlichung soll für PS5, Xbox Series X/S und PC erfolgen.

Zu den Features des Titels gehören die volle Cross-Play- und Cross-Save-Funktionalität. Zugleich ist es das erste neue Projekt von Bungie seit mehr als zehn Jahren, da das Unternehmen die ganze Zeit mit „Destiny“ und „Destiny 2“ beschäftigt war.

In „Marathon“, einem Sci-Fi-PvP-Extraktions-Shooter, treten die Spieler als kybernetische Söldner, die als Runner bekannt sind, gegeneinander an und erforschen eine verlorene Kolonie auf dem Planeten Tau Ceti IV auf der Suche nach Reichtum und Ruhm.

„Wir haben enormen Respekt vor den originalen Marathon-Spielen und wollten diese von Anfang an ehren, insbesondere die Mythologie, die Geschichte und die Themen der Welt“, so der Game Director Christopher Barrett. „Gleichzeitig ist unsere Vision für dieses Spiel aber auch etwas Neues. Es ist keine direkte Fortsetzung des Originals, aber etwas, das sicherlich in dasselbe Universum gehört und sich wie ein Bungie-Spiel anfühlt.“

Da Team wird erweitert

Scott Taylor, General Manager von „Marathon“, ergänzte: „Es gibt noch viel zu tun, bevor das Spiel auf den Markt kommt oder bevor wir überhaupt bereit sind, über das Spiel im Detail zu sprechen. Das Team arbeitet hart, und wir haben eine großartige Ausgangsbasis. Aber es gibt noch so viel mehr zu tun, einschließlich der Erweiterung unseres Teams.“

Das bedeutet, allzu bald sollten Bungie-Fans nicht mit der Veröffentlichung des neuen Spiels rechnen. Immerhin: Laut Sonys Jim Ryan werden wir bei der nächsten Vorstellung von „Marathon“ auch einen Blick auf das Gameplay werfen können. Einen Zeitplan könne das PlayStation-Oberhaupt allerdings nicht nennen.

Falls ihr mit „Marathon“ bisher nicht in Berührung gekommen seid: Lange vor der Entstehung von „Halo“ war Bungie in den 1990ern vor allem für die Entwicklung von „Marathon“-Spielen bekannt. Drei dieser Spiele entstanden im Studio, das inzwischen zur PlayStation-Flotte gehört.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Marathon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren