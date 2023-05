Red Dead Redemption 2: Versteckter Dialog für übergewichtigen Arthur Morgan gefunden

Auch wenn das Cowboy-Abenteuer „Red Dead Redemption 2“ schon einige Jahre auf dem Buckel hat, halten ihm die Spieler noch immer die Treue. Und die zahlt sich aus, denn knapp fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release hat ein Spieler nun einen versteckten Dialog im Adventure-Game entdeckt.

Die Unterhaltung wird anscheinend nur abgespielt, wenn Arthur Morgan übergewichtig ist. Wie gut, dass die Spieler zuletzt ausprobiert haben, wie moppelig der Cowboy werden kann.

Versteckter Dialog erstaunt die Spieler

Im normalen Spielverlauf von „Red Dead Redemption 2“ werden die Spieler ihre liebe Mühe damit haben, den Protagonisten Artur Morgan übergewichtig zu machen. Besonders der Mangel an Nahrungsmitteln, mit dem Arthur und die Bande von Dutch van der Linde im Spiel zu tun haben, aber auch der Schwierigkeitsgrad der Essens-Mechanik machen der Moppeligkeit des Charakters einen Strich durch die Rechnung. Schaffen es die Spieler doch, werden einige NPCs auf die Rundungen von Arthur reagieren, wie nun ein gefundener Dialog beweist.

Im Subreddit zu „Red Dead Redemption“ machte nun ein Nutzer auf die versteckte Passage aufmerksam. Diese wird bei der Quest „Icarus and Friends“ abgespielt, bei der Arthur in einem Ballon fährt. Bei einem runden Arthur bemerkt der Ballonfahrer, dass das Luftfahrzeug etwas langsamer aufsteigt als normal, aber sie hätten ja auch einiges an Gewicht dabei. Danach bezeichnet der Ballonfahrer sich selbst und Arthur als „zwei Herren mit einem gesunden Appetit“.

Die Nutzer auf Reddit sind ziemlich begeistert davon, dass Rockstar bei „Red Dead Redemption 2“ anscheinend an wirklich alles gedacht hat, selbst wenn es schwierig ist, Arthur übergewichtig zu halten. Wohl die wenigsten Spieler werden diesen Dialog in ihrem normalen Spielverlauf zu hören bekommen. In dem Beitrag tauschen die Nutzer ebenfalls Tipps aus, wie man Arthur so rund bekommt. Viel jagen, kochen und essen und nach dem Essen einfach schlafen gehen. Und nicht vergessen, im Lager immer viel Whiskey zu trinken, raten die Spieler.

Quelle: GameRant

