Alan Wake 2: Neulinge müssen ersten Teil nicht gespielt haben

Das finnische Studio Remedy Entertainment veröffentlicht nicht nur neue Spiele mit immer neuen Geschichten. Es findet auch Wege, die verschiedenen Spielwelten miteinander zu verbinden. Allerdings sei es nicht nötig, die verschiedenen Titel des Studios zu kennen, um das kommende „Alan Wake 2“ zu verstehen.

Es sei nicht einmal unbedingt notwendig, den ersten Teil der Reihe zu kennen, so die Entwickler in einem kürzlich veröffentlichten FAQ. Fans sollen aber trotzdem auf ihre Kosten kommen.

Fans sollen wieder Verbindungen finden können

„Alan Wake 2 ist ein Sequel, welches aber als eigenständige Erfahrung konzipiert ist“, schreibt das Studio in dem FAQ auf der offiziellen Webseite zum Spiel. „Neueinsteiger können den Nervenkitzel auch ohne Vorkenntnisse aus dem Vorgängerspiel genießen. Für die zurückkehrenden Fans gibt es tonnenweise Lore und Verbindungen zu entdecken.“

Wie die Entwickler in dem FAQ verraten, müssen die Nutzer auch nicht das 2021 erschienene „Control“ oder seine zweite Erweiterung „AWE“ gespielt haben, um „Alan Wake 2“ besser zu verstehen. Für Fans, die sich für das Universum von „Alan Wake“ interessierten, sei dies zwar empfehlenswert, trotzdem sei es aber völlig optional. Mit der Veröffentlichung von „AWE“ hatte Remedy bestätigt, dass „Alan Wake“ und „Control“ im selben Universum spielen.

Bei dem kürzlich stattgefundenen PlayStation Showcase wurde ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht und das Veröffentlichungsdatum von „Alan Wake 2“ verraten. Das Spiel wird am 17. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC via Epic Games Store auf den Markt kommen. Remedy kündigte an, dass der Titel nur in digitaler Form erscheinen wird. Mittlerweile hat THQ über Twitter angeboten, die Veröffentlichung des physischen Formats zu übernehmen.

