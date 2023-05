Alone in the Dark: Release-Termin und Gameplay-Reveal

Alone in the Dark:

"Alone in the Dark" hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Und nicht nur das: Ein Trailer gewährt zudem einen Blick auf das Gameplay-Geschehen.

Knapp ein Jahr nach der offiziellen Ankündigung hat die Neuinterpretation von „Alone in the Dark“ einen Veröffentlichungstermin erhalten. Erscheinen wir der Titel demnach am 25. Oktober 2023 für Konsolen und PC. Zudem haben Pieces Interactive und THQ Nordic das erste Gameplay-Material zum neuen Projekt enthüllt. Angeschaut werden kann es unterhalb dieser Zeilen.

Ein kostenloser spielbarer Prolog mit dem Titel „Grace in the Dark“ steht ab sofort zum Download bereit. Er spielt ein paar Wochen vor den Ereignissen des Hauptspiels und zeigt ein junges Mädchen namens Grace Saunders, das durch das Herrenhaus wandert und versucht, einen Brief aufzugeben.

Untersucht ein prunkvolles Anwesen

In den 1920er Jahren schlüpfen Spieler entweder in die Rolle von Edward Carnby oder Emily Hartwood und untersuchen den spontanen Tod von Emilys Onkel namens Jeremy Hartwood. Sie erkunden sein prunkvolles Anwesen und erforschen, was genau mit ihm passiert ist.

Pieces Interactive kündigte außerdem die beiden Schauspieler an, die die Hauptcharaktere Emily Hartwood und Edward Carnby spielen. Es sind Jodie Comer und David Harbour. Zu dieser Ankündigung gibt es einen eigenen Trailer, in dem sie über ihre Rollen sprechen.

In einer Erklärung während der jüngsten Präsentation äußerte sich Frédérick Raynal, der Schöpfer des Originalspiels aus dem Jahr 1992, lobend über das neue Projekt: „Bei all den Remakes, die es heute gibt, ist man nie sicher, was man am Ende bekommt. Ich denke, dass Mikael und das Team von Pieces einen großartigen Job gemacht haben, um das Kerngefühl des Spiels zu bewahren. Sie sind sogar über das hinausgegangen, was ich vor 30 Jahren erwarten konnte.“

Spieler, die „Alone in the Dark“ vorbestellen, erhalten den „Decerto 1992 Costume Pack“-DLC, der die Charaktermodelle durch die Low-Poly-Charaktere der Originalversion von „Alone in the Dark“ ersetzt.

Die Digital Deluxe Edition umfasst außerdem einen „Vintage Horror Filter Pack“-DLC und einen Director’s-Commentary-Modus.

„Alone in the Dark“ erscheint am 25. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC zum Preis von 59,99 Euro. Nachfolgend könnt ihr euch den Gameplay-Trailer und das Video, in dem die Schauspieler zu Wort kommen, anschauen.

