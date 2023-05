Days Gone: Nachfolger könnte jetzt auf dem Markt verweilen

Days Gone:

Sony hat "Days Gone 2" unterbunden.

Am Mittwoch veranstaltete Sony endlich den PlayStation Showcase. Viele Fans waren mit dem Gezeigten aber nicht zufrieden. Der Grund: Sie hätten mehr First-Party-Enthüllungen erwartet. Zum Beispiel waren der „Last of Us“-Multiplayer von Naughty Dog noch das vermutete Projekt von Bluepoint Games zu sehen.

Jeff Ross blickt hingegen generell mit einem schlechten Gefühl auf die Showcases von Sony. Warum? Der Entwickler verweist auf „Days Gone 2“, das vor einem Monat erschienen wäre – wenn Sony es nicht abgelehnt hätte.

Mit der Ablehnung verärgerte Sony die Entwickler des Bend Studios. Manche haben das Studio deshalb sogar verlassen – unter anderem Ross selbst.

Offenbar war den Verantwortlichen von Sony das finanzielle Risiko zu groß, weshalb sie sich gegen einen zweiten Teil entschieden haben. Denn von den Wertungen her (71/100 Punkten) überzeugte das Game nicht, was sich durch den schlechten Launch-Zustand erklären lässt.

Zu viel Zeit vergangen

Ein Nutzer in den Kommentaren fragt dazu: Warum kann Ross es nicht jetzt nochmal versuchen? Seine Antwort: „Es ist zu viel Zeit vergangen und über 90 Leute aus dem ursprünglichen Team haben das Studio verlassen. Und Sony scheint sich einfach nicht darum zu kümmern.“

Sieht also nicht so aus, als würden wir eines Tages doch noch einen Nachfolger erhalten. Ein weiterer User wollte dann noch wissen, wie das Team die Horden weiterentwickelt hätte. Hierzu meinte Ross, dass sich möglicherweise „gemischte Freaker-Typen“ zusammengetan hätten anstatt sich gegenseitig zu fressen. Allerdings ist das Bend Studio nie so weit gekommen.

Eine Menge Spieler da draußen hätten eine Fortsetzung befürwortet: Eine Petition auf Change.org verfügt inzwischen über 200.000 Unterschriften. Leider bringt diese Zahl nicht viel, um etwas zu bewirken.

Related Posts

Ross selbst arbeitet inzwischen übrigens für Crystal Dynamics. Dort arbeitet er vermutlich an einem neuen „Tomb Raider“-Projekt. Sein früherer Arbeitgeber entwickelt wiederum eine neue Open-World-IP, die auf dem PlayStation Showcase ebenfalls nicht vorgestellt wurde.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Days Gone 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren