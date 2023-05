Dragon’s Dogma 2: Capcom über einen Coop, High-End-Technik & die Pawns

In dieser Woche machten die Verantwortlichen von Capcom der Wartezeit der Fans ein Ende und veröffentlichten im Rahmen des großen PlayStation 5-Games-Showcase den ersten Gameplay-Trailer zu „Dragon’s Dogma 2“.

Ergänzend dazu ging der japanische Publisher etwas näher ins Detail und nannte weitere Informationen zum Nachfolger. Zuerst nahm Capcom den Spekulationen um einen möglichen Coop-Modus den Wind aus den Segeln und gab bekannt, dass es sich bei „Dragon’s Dogma 2“ genau wie beim ersten Teil um eine narrative Singleplayer-Erfahrung handeln wird.

Allerdings sind natürlich die Pawns genannten Begleiter wieder mit von der Partie, die von euch beschworen werden können und euch anschließend in unterschiedlichen Bereichen hilfreich zur Seite stehen.

Was hat es mit den Pawns auf sich?

Wer „Dragon’s Dogma“ gespielt haben sollte, wird sich bei den Pawns umgehend heimisch fühlen, da sich an dem zugrunde liegenden System auch im Nachfolger nur wenig ändern wird. Nach wie vor erhaltet ihr zu Beginn eures Abenteuers die Möglichkeit, einen eigenen Begleiter zu erschaffen, den ihr nicht optisch auf euren ganz eigenen Geschmack zuschneiden könnt. Darüber hinaus ist es möglich, dem Begleiter eine Klasse zuzuweisen.

Der Clou an der Sache ist, dass sich eure Begleiter kontinuierlich weiterentwickeln und nicht nur in klassischer Rollenspielmanier ihre Charakter-Stufe erhöhen. Zudem sammeln eure Mitstreiter Erfahrungen im Umgang mit Monstern oder liefern euch wichtige Hinweise zu Quests, wenn sie diese schon einmal gemeistert haben.

Genau wie im ersten Teil wird es nämlich möglich sein, den eigenen Begleiter anderen Spielerinnen und Spielern zu überlassen, wodurch eure Pawns mit ganz neuen Erfahrungen zu euch zurückkehren. Gleichzeitig könnt ihr natürlich mit den Pawns anderer Erweckter ins Gefecht ziehen.

Capcom verspricht eine hochwertige Technik

Capcom beschreibt die Pawns als „mysteriöse, jenseitige Wesen, die sich dem Dienst an den Erweckten widmen“, von der KI gelenkt werden und sich an der Seite der Spielerinnen und Spieler zu ganz individuellen Partnern entwickeln. Trotz des fehlenden Coop-Modus soll euch mit den Pawns das Gefühl vermittelt werden, die Abenteuer in der Welt von „Dragon’s Dogma 2“ an der Seite eines treuen Begleiters zu bestreiten.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind laut Capcom „die neuesten Grafik-, KI- und Physiktechnologien“, mit denen die Entwickler für eine hochwertige Grafik und eine immersive Fantasy-Erfahrung sorgen möchten. Abschließend bestätigte der Publisher mit den tierartigen Beastren eine neue Klasse und gab bekannt, dass die Geschichte von „Dragon’s Dogma 2“ in groben Zügen einen ähnlichen Anfang nehmen wird wie ihr Pendant aus dem ersten Teil.

Nachdem ein Drache eurem Charakter das Herz geraubt hat, findet sich dieser in einem unterirdischen Gefängnis wieder und steht als sogenannter „Erweckter“ vor der Aufgabe, den Drachen zu töten, das eigene Herz zurückzuholen und „den Thron zu erobern“.

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint zu einem nicht näher genannten Termin für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

