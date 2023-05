Final Fantasy XVI: Laut Yoshida nicht von Anfang an als PS5-Exklusiv-Titel geplant

Passend zum nahenden Release des Rollenspiels in wenigen Wochen stellte sich der für „Final Fantasy XVI“ verantwortliche Produzent Naoki Yoshida in den letzten Tagen den Interviews diverser internationaler Magazine.

Im Gespräch mit „Final Fantasy Union“ blickte Yoshi P, wie Yoshida von den Fans liebevoll genannt wird, noch einmal auf die Arbeiten an „Final Fantasy XVI“ zurück und bestätigte, dass das Rollenspiel nicht von Anfang an als PlayStation 5-Exklusiv-Titel geplant war. Stattdessen sollte der Titel zunächst auch für die PlayStation 4 erscheinen.

Erst im späteren Verlauf der Entwicklung entschlossen sich Yoshida und sein Team dazu, die PS4-Fassung zu streichen und sich voll und ganz auf die PlayStation 5 beziehungsweise die technischen Möglichkeiten der aktuellen Sony-Konsole zu konzentrieren.

Kein Day-One-Update geplant

Yoshida: „Was ich sagen kann, ist, dass wir ursprünglich beim Entwickeln des Titels den Plan verfolgt haben, es möglicherweise für die PlayStation 4 zu veröffentlichen. Während der Entwicklung wurde uns jedoch klar, dass wir noch mindestens ein oder zwei weitere Jahre der Entwicklung benötigen würden, um es auf ein Niveau zu bringen, auf das wir stolz sein können.“

„Zu diesem Zeitpunkt musste ich eine Entscheidung treffen. Es war so, als ob wir es nicht so lange mitschleifen wollten. Lasst es uns also nur für die PS5 machen“, so der Produzent weiter. Offenbar wurde die zusätzliche Entwicklungszeit von den kreativen Köpfen rund um Naoki Yoshida effektiv genutzt.

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, ist nämlich kein Day-One-Update zu „Final Fantasy XVI“ geplant. Somit können die Spielerinnen und Spieler sofort nach der Installation des Rollenspiels loslegen und müssen keinen weiteren Download über sich ergehen lassen.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023. Warum ihr euch das neue Rollenspiel aus dem Hause Square Enix nicht entgehen lassen solltet, verraten wir euch in unserer ausführlichen Vorschau, die ihr hier findet.

Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, kommt bei der kostenlosen Demo auf seine Kosten, die es auf eine Spielzeit von mehreren Stunden bringt und etwa zwei Wochen vor dem Release von „Final Fantasy XVI“ veröffentlicht werden soll.

