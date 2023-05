Marvelous: Alle Ankündigungen des Showcase im Überblick

Publisher Marvelous hat in der vergangenen Nacht enthüllt, was für neue Spiele in den kommenden Jahren veröffentlicht werden.

Story of Seasons und Rune Factory waren auch dabei.

Nachdem Sony in seinem PlayStation Showcase zahlreiche neue Titel enthüllt hat, legte Marvelous etwa 24 Stunden später nach. In seinem eigenen Game Showcase präsentierte der japanischer Entwickler und Publisher, worauf sich Fans in den nächsten Jahren freuen können.

Wir listen euch auf, welche Titel in der Show gezeigt wurden.

Marvelous Showcase: Alle Spielankündigungen im Überblick

Das einzige Spiel, das Marvelous bislang vorgestellt hat, ist Fashion Dreamer. Bei allen anderen Titeln, die im Showcase gezeigt wurden, handelt es sich um Neuankündigungen.

Folgende Titel wurden im Showcase präsentiert:

Fashion Dreamer

Project Magia

Project LIFE is RPG

Story of Seasons

Rune Factory

DAEMON X MACHINA: Titanic Scion

In Project Magia hat der Zeichner der Anime- und Manga-Reihe Fairy Tail ausgeholfen. Der Zeichenstil wird bei den Charakteren besonders deutlich. Zu Project LIFE is RPG wissen wir bislang nur, dass es eine Hommage an die japanischen Rollenspiele sein soll.

Der neue Story of Seasons-Titel hat die Besonderheit, dass er im Multiplayer gespielt werden kann. Marvelous hat hier auf die Kritik der Fans gehört und ihnen ein Feature spendiert, das sie sich schon lange gewünscht haben.

Zu Rune Factory wurden gleich zwei Titel vorgestellt: Ein Spin-off namens Rune Factory: Project Dragon, dessen Setting eher in die fernöstliche Richtung geht, und das Logo zu Rune Factory 6. Zu DAEMON X MACHINA: Titanic Scion gab es am Ende der Präsentation leider nur einen kurzen Teaser-Trailer zu sehen, der die Entwicklung des Spiels bestätigt.

Die meisten der vorgestellten Titel haben leider noch kein Releasedatum spendiert bekommen. Es bleibt also offen, wann wir mit den Spielen rechnen dürfen. Auch die Plattformen sind für die meisten der Spiele bislang unbekannt.

