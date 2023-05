PlayStation Showcase: Viele Exklusivspiele waren bereit, gezeigt zu werden – Gerücht

„Wolverine“, „Death Stranding 2“, „Rise of the Ronin“ und die Multiplayer-Spiele zu „The Last of Us“ und „Horizon“ sind nur einige Beispiele für Projekte, die sich momentan für die PS5 in Arbeit befinden. Doch nichts davon wurde auf dem PlayStation Showcase gezeigt.

Auch beim Insider Tom Henserson, der mit seinen Aussagen zu Project Q, dem neuen Streaming-Handheld von Sony, mal wieder ins Schwarze traf, sorgte die am Mittwoch ausgestrahlte Sony-Show für Verwunderung. Er habe mit einigen Exklusivankündigungen gerechnet, die letztendlich nicht erfolgten – trotz der Tatsache, dass sie für eine Enthüllung bereit seien.

„Es ist klar, dass viele der Spiele, auf die wir warten, schon so gut wie fertig sind. Daher bin ich mir nicht sicher, warum Sony sich entschieden hat, dieses Mal zu warten“, so der Insider.

Vor allem in Hinblick auf die „nächste Phase“, die mit dem PlayStation Showcase eingeläutet werden sollte, hätte es laut Henderson „Updates und Enthüllungen über die neue PlayStation-Hardware sowie die ausschließliche Konzentration auf 1st-Party-Titel“ bedurft.

Was ist mit dem neuen PS5-Modell?

Zwar wurden mit Project Q und mit den neuen PlayStation Ear Buds nach einschlägigen Gerüchten zwei Zubehörprodukte angekündigt. Allerdings soll sich bei Sony noch viel mehr in Arbeit befinden, darunter das neue PS5-Modell mit dem abnehmbaren Laufwerk, das im September auf den Markt kommen soll.

Letztendlich stellt sich die Frage, wann Sony für die Enthüllung der neuen PS5-Konsole, sofern sich die Gerüchte bestätigen, und für die weitere Vorstellung der anfangs erwähnten Exklusiv-Games sorgen möchte.

Einen weiteren PlayStation Showcase wird es zwar so schnell nicht geben. Aber zumindest Spiele wie der Multiplayer von „The Last of Us“ sowie „Death Stranding 2“ könnten auf dem Summer Games Fest am 12. Juni 2023 auftauchen.

Henderson verweist auch auf den Insider The Snitch, der auf seinem Discord-Kanal gesagt habe, dass er von einigen Ankündigungen weiß, die auf dem Showcase nicht gezeigt werden sollten, darunter ein AAA-Port für den PC, der im Juli erscheinen soll.

Davon abgesehen setzt Sony nicht selten auf überraschende Enthüllungen, die plötzlich auf dem offiziellen PlayStation Blog auftauchen. So hätte die Erwähnung des neuen PS5-Modells auf dem PlayStation Showcase womöglich zu sehr von den gezeigten Spielen abgelenkt. Auch eine PS5 Pro befindet sich angeblich in Arbeit. Sie soll Ende des kommenden Jahres auf den Markt kommen, sodass Informationen dazu nicht allzu bald folgen dürften.

In Bezug auf Project Q wiederum sollen weitere Einzelheiten in absehbarer Zeit folgen. So betonte der PlayStation-Chef Jim Ryan: „Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft weitere Informationen bekannt zu geben“.

Zumindest beim Hardware-Absatz läuft es mittlerweile. Sony konnte kürzlich eine neue Verkaufszahl zur PS5 herausgeben. Und auch zum Erfolg von PlayStation VR2 wurde erstmals eine Angabe gemacht.

