Wo Long Fallen Dynasty: Erster DLC „Battle of Zhongyuan“ mit Termin & Key-Art angekündigt

Mit "Battle of Zhongyuan" kündigten die Entwickler von Team Ninja die erste Download-Erweiterung zum Action-Rollenspiel "Wo Long: Fallen Dynasty" an. Der Release erfolgt laut dem japanischen Studio Ende Juni.

In dieser Woche stellten die Entwickler von Team Ninja nicht nur das Update auf die Version 1.08 bereit, mit dem das Action-Rollenspiel „Wo Long: Fallen Dynasty“ unterschiedliche Verbesserungen und Bugfixes spendiert bekam.

Darüber hinaus kündigte das japanische Entwicklerstudio die erste Download-Erweiterung an, die unter dem Namen „Battle of Zhongyuan“ veröffentlicht wird. Der Haken an der Sache: Geht es um konkrete Details zu den gebotenen Inhalten, dann halten sich die Verantwortlichen von Team Ninja aktuell noch vornehm zurück.

So heißt es in der offiziellen Ankündigung kurz und knapp: „Hier sind neue Stufen, Schwierigkeitsgrade, Waffenarten, Feinde und mehr enthalten, die ein aufregendes Erlebnis für Wo Long-Experten und -Anfänger versprechen. Schauen Sie bald wieder vorbei, um weitere Informationen zu erhalten!“

Das Key-Art steht zur Ansicht bereit

Begleitet wurde die heutige Ankündigung der ersten Download-Erweiterung vom offiziellen Key-Art, das wir natürlich unterhalb dieser Meldung zur Ansicht eingebunden haben. Allzu lange dürften die versprochenen Details zu „Battle of Zhongyuan“ allerdings nicht mehr auf sich warten lassen.

Wie aus der offiziellen Ankündigung hervorgeht, ist die erste Erweiterung nämlich für eine Veröffentlichung Ende des kommenden Monats vorgesehen. Genau genommen am 29. Juni 2023. „Battle of Zhongyuan“ ist genau wie die anderen beiden DLCs „Eroberer von Jiangdong“ (September 2023) und „Umbruch in Jingxiang“ (Dezember 2023) ein Bestandteil des Season-Pass.

Der Season-Pass war in den Sonder-Editionen von „Wo Long: Fallen Dynasty“ enthalten und kann zudem separat aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden. Der Preis liegt hierzulande bei 24,99 Euro.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

