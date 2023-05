Naughty Dog: Statement zum The Last of Us-Multiplayer und einem neuen Singleplayer-Projekt

Der "The Last of Us"-Multiplayer befindet sich weiterhin in Entwicklung.

Am Mittwochabend hielt Sony Interactive Entertainment einen großen PlayStation Showcase ab, um die Spiele der näheren und späteren Zukunft vorzustellen, die die Spieler für die PlayStation 5 und PlayStation VR2 erwarten können. Doch von Naughty Dog. dem gefeierten Studio hinter „The Last of Us“ und „Uncharted“, hat man nichts zu sehen bekommen, obwohl viele mit Neuigkeiten zu dem „The Last of Us“-Multiplayer rechneten.

Man braucht mehr Zeit

Inzwischen hat Naughty Dog ein offizielles Statement abgegeben und die Fans weiterhin um Geduld gebeten. So heißt es:

„The Last of Us-Fans,

wir wissen, dass sich viele von euch darauf gefreut hatten, mehr über unser The Last of Us-Multiplayer-Spiel zu hören. Wir sind unfassbar stolz auf die Arbeit, die unser Studio bisher geleistet hat, aber während die Entwicklung fortgesetzt wurde, realisierten wir, dass es am besten für das Spiel ist, wenn wir ihm mehr Zeit geben.

Unser Team wird weiterhin an dem Projekt sowie unseren anderen in Entwicklung befindlichen Spielen, einschließlich einer brandneuen Einzelspielererfahrung, arbeiten. Wir freuen uns darauf bald mehr teilen zu können.

Wir sind unserer fantastischen Community für ihre Unterstützung dankbar. Danke für eure Leidenschaft für unsere Spiele. Sie treibt uns weiterhin voran.“

Dementsprechend wird der „The Last of Us“-Multiplayer noch länger als ursprünglich geplant auf sich warten lassen. Naughty Dog hat große Pläne für das Spiel, das die Spieler laut bisherigen Informationen nach San Francisco führen und ein neues Kapitel in der Geschichte erzählen soll.

Zu dem neuen Singleplayer-Abenteuer gab es in der Vergangenheit immer wieder unbestätigte Gerüchte, die Naughty Dog vom Mittelalter bis in den Weltraum schickten. Dementsprechend kann nur spekuliert werden, was Neil Druckmann und sein Team in Zukunft abliefern werden. Zumindest wurde bestätigt, dass es sich um eine neue Marke handeln wird.

Sobald Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog weitere Informationen zu den aktuellen Projekten verraten, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

