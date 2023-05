PlayStation Showcase: Eines der meistgesehenen Events – Zuschauerzahl enthüllt

Der am Mittwoch ausgestrahlte PlayStation Showcase konnte zwar nicht alle Spieler zufriedenstellen und ließ auch einige Exklusivprojekte vermissen, die angeblich schon bereit für eine Vorstellung waren. Doch auf die Zahl der Zuschauer bezogen war es ein voller Erfolg.

So berichtet Steamcharts, dass der Showcase einen Spitzenwert von 2,67 Millionen Zuschauern erreichen konnte, was ihn zu einem der meistgesehenen Showcase-Events aller Zeiten für PlayStation macht.

Den Analysen von Gamesight zufolge erreichte der PlayStation Showcase einen Höhepunkt auf Twitch, als das Gameplay von „Marvel’s Spider-Man 2“ gezeigt wurde. Auch die Enthüllung von „Metal Gear Solid: Snake Eater Delta“ hatte einen positiven Einfluss.

Ebenfalls kam Gamsight zu dem Schluss:

🎮🔎 @PlayStation Showcase 2023: Viewership Analysis on @Twitch and @YouTube

Our team took a deep dive into the PlayStation Showcase performance on Twitch from 2019 through 2023, the first year without #E3.

Here’s what we discovered:

1️⃣ The 2023 Showcase had the second-highest… pic.twitter.com/YVJbRiUTjc

— Gamesight (@gamesight) May 26, 2023