The Last of Us: Staffel 2 frühestens in 2025, schon Ideen für Staffel 3

HBO rechnet mit dem Release der zweiten Staffel der „The Last of Us“-Serie frühestes mit 2025. Allerdings pausieren die Arbeiten an dem Drama derzeit wegen des Streiks der Writers Guild of America.

Die Serienadaption von „The Last of Us“ legte das zweiterfolgreichste Debüt des TV-Netzwerks HBO hin. Dass eine zweite Staffel des Dramas geplant ist, war ebenfalls schon lange bekannt. Nun sprach HBOs Head of Drama Francesca Orsi darüber, wann man mit neuen Folgen der Serie rechnen kann.

Das Netzwerk hatte Staffel zwei von „The Last of Us“ eigentlich irgendwann 2025 geplant, so Orsi. Wegen des Autorenstreiks wäre es nun aber noch zu früh zu sagen, wann diese und weitere Shows des Senders wirklich ausgestrahlt werden können.

Staffel zwei mit neuen Rollen und komplexen Charakterdynamiken

Viel verraten konnte Orsi zu der zweiten Staffel der beliebten Show nicht. Schließlich könne der Co-Showrunner Craig Mazin wegen des Streiks derzeit weder vom Standpunkt des Schreibens noch des Castings aus etwas bewirken. Mazin und Neil Druckmann hätten aber ein gutes Gespür dafür, was man in Angriff nehmen könne, so HBOs Head of Drama weiter.

Staffel zwei von „The Last of Us“ wird wie erwartet neue Rollen einführen. Darüber hinaus werden die Dreharbeiten von Calgary nach Vancouver verlegt. Mazin wird bei der zweiten Season der Show einen großen Sprung machen, verriet Francesca Orsi. Sowohl was den Entertainment-Faktor bei den Clickern angeht, als auch bei der nuancierten, komplexen Charakterdynamik zwischen den Figuren, Joel, Ellie und darüber hinaus. Die Verantwortlichen hatten bereits angekündigt, in der kommenden Season von „The Last of Us“ mehr von den Infizierten zeigen zu wollen

Auch über eine mögliche dritte Staffel der Serie sprach die Verantwortliche. „Ich denke, dass Craig und Neil immer noch herausfinden, wo sie [mit der Serie] enden werden“, meinte Orsi. „Wir haben gehört, dass es eine Idee für Staffel drei der Serie gibt, aber im Moment gehen wir eine Staffel nach der anderen an. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Garantie dafür, dass es eine dritte Season geben wird. Ich weiß aber, dass beide [Mazin und Druckmann] eine Vision für Staffel 3 haben. Ob sich das für weitere Seasons anbietet, weiß ich noch nicht.“

