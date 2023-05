Diablo 4: Schon in Kürze – Termine für den Preload und das Ende des Review-Embargos

In der kommenden Woche erscheint das von Blizzard Entertainment entwickelte Action-Rollenspiel "Diablo 4". Passend dazu erreichten uns nun die Termine für den Start des Preloads und das Ende des Review-Embargos.

Nach mehreren Betas und einem kürzlich abgehaltenen Server-Slam wird in der kommenden Woche endlich die Vollversion von „Diablo 4“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Da Vorbesteller der Sonder-Editionen je nach Region und Zeitzone bereits am 1. Juni 2023 loslegen dürfen, bestätigten die Entwickler von Blizzard Entertainment zum Abschluss der Woche den offiziellen Termin des Preload-Starts. Wie bekannt gegeben wurde, dürfen Vorbesteller die benötigten Daten ab Dienstag, den 30. Mai 2023 um 16 Uhr parzifischer Uhrzeit herunterladen.

Aufgrund der Zeitverschiebung startet der Preload bei uns am 31. Mai 2023 um 1 Uhr nachts. Der Vorabzugriff auf „Diablo 4“ erfolgt hierzulande am 2. Juni 2023 ab 1 Uhr.

Reviews erscheinen Anfang nächster Woche

Passend zum nahenden Early-Access-Zugriff für alle Vorbesteller der Sonder-Editionen werden auch die internationalen Reviews zu „Diablo 4“ nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Einen konkreten Termin nannte ein weiteres Mal Greg Miller von Kindy Funny Games, der via Twitter bekannt gab, dass sein Review zu „Diablo 4“ am 30. Mai 2023 um 9 Uhr pazifischer beziehungsweise 18 Uhr unserer Zeit veröffentlicht wird.

Selbiges dürfte für die Reviews der internationalen Kollegen gelten. Dann erfahren wir auch, ob es Blizzard Entertainment gelingt, das Debakel rund um den Mobile-Ableger „Diablo Immortal“ vergessen zu machen und mit „Diablo 4“ wieder in die Spur zu finden. Wie das US-Studio kürzlich noch einmal versprach, werden die verschiedenen Betas beziehungsweise der Server-Slam zu einer stabilen Erfahrung zum Launch führen und ein erneutes Debakel wie zum PC-Launch von „Diablo 3“ im Jahr 2012 verhindern.

„Jede einzelne dieser Betas war tranformatorisch in Bezug auf unser Verständnis unserer eigenen technischen Kapazitäten und was wir machen müssen, um im Allgemeinen eine reibungslosere Launch-Erfahrung zu erschaffen“, hieß es hierzu in einem Interview.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

Der reguläre Release von „Diablo 4“ erfolgt am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren