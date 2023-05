Tekken 8: Psycho-Cyborg Bryan Fury rückt ins Rampenlicht

Im neuesten Kämpfer-Video stellt Bandai Namco den "Harbinger of Chaos" vor. Gemeint ist Bryan Fury, der für den achten Teil erneut seiner Wut freien Lauf lässt.

Ein Joker für Gewalt und Zerstörung. So kann man den heute vorgestellten Kämpfer mit wenigen Worten beschreiben. Die Rede ist von Bryan Fury, der im achten Hauptableger ein weiteres Mal mitmischen wird.

Ein weiteres Urgestein

Wie die meisten der bisher vorgestellten Kämpfer ist auch Bryan Fury schon lange dabei. Sein Debüt feierte der psychotische Cyborg in „Tekken 3“, das 1998 für PS1 erschien. Seitdem ist er fester Bestandteil der Fighting-Reihe.

Vom Aussehen hat sich der Brutalo nicht viel verändert. Immer noch hat er graues kurzes Haar und ist von zahlreichen Narben gezeichnet.

Früher war Fury ein Polizist. Nachdem er in einer Schießerei ums Leben gekommen ist, wurde er als Zombie-Cyborg wiederbelebt. Seitdem kennt er keine Moral mehr und löst die Dinge am liebsten mit Gewalt. Das beweist er im unten eingebundenen Vorstellungsvideo, wo Jack-8 und Paul Phoenix Schläge einstecken müssen. Am Ende packt er dann noch die Minigun aus.

Verfeindet ist Bryan unter anderem mit dem Schwertkämpfer Yoshimitsu und dem Polizisten Lei Wulong. Möglicherweise wird einer dieser beiden Kämpfer als Nächstes vorgestellt. Bandai Namco veröffentlicht nämlich seit Wochen in regelmäßigen Abständen Videos, um das Lineup von „Tekken 8 “ vorzustellen.

Bisher stellte der Publisher 14 Fighter vor. Wie viele Kämpfer insgesamt im Spiel sein werden, ist noch nicht bekannt. Producer Katsuhiro Harada meinte zumindest, dass es deutlich mehr als in „Street Fighter 6“ sein werden.

