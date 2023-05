The Last of Us: Show wurde HBO nicht als Zombie – sondern als Liebesgeschichte verkauft

The Last of Us:

HBOs Head of Drama Francesca Orsi sprach in einem Interview kürzlich unter anderem über die Serien-Adaption von „The Last of Us“. Dabei verriet sie, dass der Co-Showrunner Craig Mazin dem Netzwerk die Show als Liebesgeschichte schmackhaft machte.

Die Serien-Adaption von Naughty Dogs „The Last of Us“ stellte sich für das TV-Netzwerk HBO als großer Wurf heraus. Die Show legte das zweiterfolgreichste Debüt des Senders hin, nur geschlagen von dem nicht minder erfolgreichen „House of the Dragon“.

Anscheinend wusste der Co-Showrunner der Serie, Craig Mazin, genau, wie er HBO die Story von „The Last of Us“ verkaufen musste. Er konzentrierte sich einfach auf die tiefe Beziehung zwischen Joel und Ellie, die in der Show von Pedro Pascal und Bella Ramsay dargestellt werden.

„Liebesgeschichte“ zwischen Joel und Ellie hat HBO überzeugt

In dem Interview mit Deadline wurde Francesca Orsi, HBOs Head of Drama, kürzlich gefragt, wie sie darauf reagiert habe, als ihr klar wurde, dass ihr mit „The Last of Us“ eine Zombie-Serie angeboten wurde. Orsi antwortete, dass der Co-Showrunner Craig Mazin mit dem Thema Zombies bei seinem Pitch gar nicht angefangen hätte. Stattdessen hätte er seinen Fokus auf die Geschichte zwischen Joel und Ellie gelegt.

„Es gibt zwar einen großen Unterhaltungsfaktor, der mit der Zombie-Natur der Serie und ihrer Geschichte verbunden ist, aber er hat sich wirklich auf die Liebesgeschichte konzentriert“, so Orsi in dem Interview. „Auf die Beziehung zwischen Pedro Pascals Charakter und Bella Ramsays Charakter, Joel und Ellie, und auf die Erkundung der Familie und der Art und Weise, wie die Ersatztochter, die Ellie für Joel angesichts des tragischen Todes seiner biologischen Tochter wird. Das ist, was uns, glaube ich, am meisten gepackt hat. Und es war die umfangreiche, tiefere Erkundung von Liebe und Familie, die er anstrebte, die uns alle in ihren Bann gezogen hat.“

In dem Interview sprach Francesca Orsi auch darüber, dass Mazin bei der zweiten Season von „The Last of Us“ einen großen Sprung machen soll. So soll es einen größeren Entertainment-Faktor geben und komplexere Charakterdynamiken zwischen den Figuren. Allerdings werden Fans noch einige Zeit auf die neuen Folgen warten müssen. HBO rechnet frühestens in 2025 mit einer zweiten Staffel.

Quelle: Deadline

