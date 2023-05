Devolver Direct: Pressekonferenz für nächste Woche angekündigt

Die nächste Pressekonferenz steht fest! Devolver Digital wird in der nächsten Woche zur "Devolver Direct: The Return of Volvy" einladen, um neue Spiele vorzustellen.

In den kommenden zwei Wochen werden mehrere Publisher wie Microsoft und Bethesda sowie Ubisoft eigene Pressekonferenzen veranstalten, um einen Blick auf die kommenden Spiele des eigenen Portfolios zu gewähren. Auch Devolver Digital, das Unternehmen hinter erfolgreichen Titeln wie „Hotline Miami“, „Cult of the Lamb“, „Carrion“, „Ruiner“ und „GRIS“, möchte einen Ausblick in die Zukunft geben.

An Humor wird nicht gespart

Die Verantwortlichen haben in den Abendstunden bekanntgegeben, dass sie die „Devolver Direct: The Return of Volvy“ veranstalten werden. Das Event wird im Rahmen des Summer Game Fests in der Nacht vom 8. auf den 9.Juni 2023 um Mitternacht stattfinden.

Dazu lässt das Unternehmen verlauten, dass „Devolver Digitals geliebtes Maskottchen, der Star all eurer liebsten Devolver-Spiele, Spin-Offs und Shows“ zurückkehren wird. Demnach soll Volvy mit neuen Spieleenthüllungen, Ankündigungen und Überraschungen auftauchen. Interessanterweise hat Volvy bis heute nicht existiert.

Es sollte gesagt sein, dass Devolver Digital in den vergangenen Jahren stets mit abgedrehten Pressekonferenzen für Aufsehen sorgen konnte. Neben den klassischen Ankündigungen hatte man immer auch auf eine Menge Humor und Gewalt gesetzt, die für so manchen Lacher sorgen konnten.

Wir werden euch zu den Ankündigungen der verschiedenen Pressekonferenzen auf dem Laufenden halten. Hier ist erst einmal ein offizieller Teaser-Trailer zur „Devolver Direct: The Return of Volvy“:

