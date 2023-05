Diablo 4: Kehrt Blizzard zu alter Stärke zurück? – Testwertungen in der Übersicht

Das Action-Rollenspiel "Diablo 4" erscheint in der nächsten Woche im weltweiten Handel. Die internationalen Kritiker haben bereits ihre Testberichte veröffentlicht und wir haben euch einige der Wertungen zusammengetragen.

Lilith versetzt Sanktuario in Angst und Schrecken!

In wenigen Tagen wird die Hölle durch den Boden Sanktuarios brechen, wenn das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC auf den Markt kommt. Bereits am heutigen Abend haben die weltweiten Kritiker ihre Meinungen und Wertungen zu dem neuen Schlachtbrett aus dem Hause Blizzard Entertainment veröffentlicht.

Kann „Diablo 4“ die hohen Erwartungen erfüllen, die die lange Historie der Reihe bei den Fans weckte?

Die Kritiker sind allesamt von den Qualitäten des Action-Rollenspiels überzeugt, sodass sich auf OpenCritic bei bisher 47 Wertungen ein Schnitt von 89 Punkten ergibt. Eine kleine Auswahl der internationalen Kritiken haben wir für euch zusammengetragen. Alle weiteren könnt ihr bei Interesse auf OpenCritic finden.

Erste internationale Wertungen (Auswahl)

Die Kritiker lobten unter anderem die düstere Handlung des Abenteuers, die komplexe Charaktere in einer Geschichte des Verlusts und der Erlösung miteinander verbindet. Darüber hinaus können sich die Spieler ein weiteres Mal über ein flexibles Rollenspielsystem freuen, das es einem erlaubt, unterschiedliche Builds zu erstellen und den Charakter den Gegebenheiten anzupassen.

Eine gewaltige Karte voller wunderschöner und unterschiedlicher Schauplätze wartet auf Erkundungen, während mehrschichtige Bossgegner in der Haupthandlung eine packende Herausforderung bieten können. Jedoch können sie wiederum in normalen Dungeons etwas zu wünschen übrig lassen. Darüber hinaus bekommt man als Fan der Reihe ziemlich genau das geboten, was man von vornherein erwartet hat.

Unser Test zu Diablo 4: In Sanktuario ist die Hölle los!

„Diablo 4“ erscheint offiziell am 6. Juni 2023 im weltweiten Handel. Wer sich das Spiel vorbestellt, darf bereits diesen Freitag loslegen. Weitere Meldungen zum Spiel könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

