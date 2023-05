PS5: Neue Sony-Prognose – PS4-Verkaufszahl nicht erreichbar?

Die Veröffentlichung der PS5 fiel in eine Zeit, in der die weltweite COVID-19-Pandemie für erhebliche Produktionsausfälle und Lieferengpässe sorgte, was den anfänglichen Verkauf der Konsole signifikant schmälerte. Immerhin war die Hardware über einen Zeitraum von nahezu zwei Jahren kaum verfügbar.

Die Produktion ist mittlerweile auf Kurs und erste Händler begannen sogar damit, den einen oder anderen Preisnachlass zu gewähren. Ebenso wird in diesem Jahr ein neues Modell der PS5 mit einem abnehmbaren Laufwerk auf den Markt gebracht, sofern wir den anhaltenden Gerüchten glauben können.

Jim Ryan äußert sich zur Absatzerwartung

Doch wie viele Konsolen wird Sony letztendlich in der aktuelle Generation verkaufen? Zu diesem Thema äußerte sich das PlayStation-Oberhaupt Jim Ryan in einem Webcast. So geht er davon aus, dass die 100 Millionen-Marke überschritten wird.

„Ja, ich gehe davon aus, dass wir während der Lebensdauer der PlayStation 5 zusätzlich zu den 38 Millionen, die Eric in seinem Teil der Präsentation erwähnte, weitere 70 Millionen Stück verkaufen können“, so Ryan.

Der Grund für seine Annahme sei, dass die 70 Millionen laut seiner Einschätzung die bestehende PlayStation 4-Nutzerbasis darstellen. Und während man bei Sony die Hoffnung hat, eine große Anzahl dieser Leute auf die neue Konsole holen zu können, möchte Sony zugleich zahlreiche Spieler erreichen, die keine PlayStation 4 besaßen – und in vielen Fällen auch Kunden, die überhaupt nie eine PlayStation besaßen.

Letztendlich würde Ryans Prognose bedeuten, dass die PS5 auf einen Absatz von etwa 108 Millionen kommt, was mehr Exemplare als bei der ursprünglichen PlayStation wären, allerdings weniger als bei der überaus erfolgreichen PlayStation 2. Auch die PS4 schlug sich besser.

Die meistverkauften PlayStation-Konsolen:

PlayStation 2 – 155 Millionen PlayStation 4 – 117 Millionen PlayStation – 102,4 Millionen PlayStation 3 – 87,4 Millionen

Zum Vergleich: Die Xbox 360 kam auf 84 Millionen Verkäufe, bei der Xbox One waren es geschätzt 50,5 Millionen Exemplare, die Xbox wurde 25 Millionen Mal verkauft und die Xbox Series X/S-Konsolen dürften irgendwo zwischen 20 und 25 Millionen Verkäufen liegen. Offizielle Zahlen gibt Microsoft seit der Xbox One-Generation nicht mehr heraus.

Sowohl bei der PS5 als auch beim Xbox Series X/S-Gespann gilt, dass die aktuelle Generation längst nicht vorbei ist und die Marktdynamik durchaus für eine Verschiebung in die eine oder anderen Richtung sorgen könnte. Beispielsweise sind in den kommenden Jahren weitere Übernahmen und Cloud-Gaming-Bestrebungen zu erwarten.

