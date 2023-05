Blank: Neues Studio von früheren CDPR-Entwicklern eröffnet – Artwork zum Spiel

Drei leitende Entwickler der beiden Open-World-RPGs "The Witcher 3" und "Cyberpunk 2077" haben sich zusammengeschlossen, um ein eigenes Studio zu leiten.

Mateusz Kanik, Jędrzej Mróz and Marcin Jefimow waren früher bei CD Projekt RED als Entwickler tätig. Nun haben sie ihr eigenes Entwicklerstudio gegründet: Blank.

Kanik arbeitete als Game Director an „Cyberpunk 2077“. Zudem wirkte er an „The Witcher 3: Wild Hunt“ als Co-Director mit. Die anderen zwei waren ebenfalls an diesen beiden Mega-Projekten beteiligt – als leitende Produzenten.

Ihr erstes Projekt hat aktuell noch keinen Titel. Es soll aber ein „charaktergesteuertes postapokalyptisches Spiel“ werden. Hier erwarten euch eine oder vielleicht auch zwei größere Wendungen. Während Kanik als Regisseur agieren wird, arbeiten Mróz und Jefimow erneut als leitende Produzenten. Das Artikelfoto verschafft euch einen ersten Eindruck.

Mut in einer zunehmend konservativen Branche

Kaniks Statement: „Nachdem wir jahrelang in einer zunehmend konservativen Branche gearbeitet haben, sind wir nun bereit, mutige, einflussreiche Projekte zu entwickeln, die unsere Kreativität und unsere Werte teilen. Wo die Industrie eine Diktatur des kreativen Individuums befürwortet, wollen wir dem Team die Verantwortung übertragen. Wo die Branche auf eine knallharte Kultur setzt, bevorzugen wir die Work-Life-Balance. Wo die Branche sagt, größer sei besser, setzen wir auf hochpolierte Spiele mit einem Fokus auf Emotionen, Story und Handwerkskunst.“

Das frisch eröffnete Studio möchte also einiges anders machen. Vorhersehbare Spielerlebnisse sollen hier definitiv nicht entstehen. Auch die anderen beiden Entwickler haben das in ihren Statements verdeutlicht.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass frühere „Witcher“- und „Cyberpunk“-Entwickler ihr eigenes Ding starten:

Blank hat seinen Standort in Warschau, der polnischen Hauptstadt. Nach aktuellem Stand sind hier zehn Entwickler am Werk. Um das oben erwähnte Projekt zu realisieren, ist eine Vergrößerung auf 60 Mitarbeiter geplant. Weitere Details lassen sich der offiziellen Webseite entnehmen.

